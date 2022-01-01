أخبار الانتقالات | مصير صفقة سواريز ودورتموند وبيريرا يودع الهلال

ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان لا يزال مهتماً بضم جيانلوكا سكاماكا من صفوف ساسوولو، وسط منافسة من وست هام.

وقال التقرير إن ساسوولو أصبح منفتحاً على تخفيض مطالبه من 50 مليون يورو إلى 40 مليوناً بالإضافة لحوافز.