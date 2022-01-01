أخبار الانتقالات | مبابي وراتب التسعين مليون يورو!

فريق جديد لماتيتش
أوضحت "صن" أن نيمانيا ماتيتش يبحث عن فريق جديد عقب انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد بنهاية عقده الحالي.
وقال التقرير إن فولهام الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز أحد المهتمين بقوة بخدمات الصربي.
سيرجي روبرتو مستمر مع برشلونة
أكد "فابريزيو رومانو" أن برشلونة سيعلن قريباً عن تمديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو الذي ينتهي هذا الموسم.
العقد الجديد سيكون لعام إضافي حتى يونيو 2023 بحسب المعلومات التي نقلها الصحفي الإيطالي.
كيليني إلى لوس أنجلوس
أكدت عدة مصادر ومنها "فابريزيو رومانو" أن جيورجيو كيليني أصبح قريباً من الانتقال إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.
وأضافت التقارير أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين، وأن الاتفاق النهائي يتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.
سايس قد يستمر مع وولفز
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راتب خرافي لمبابي
كشفت عدة مصادر أن راتب كيليان مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان سيصل إلى 93 مليون يورو.
وقال الصحفي "تانكريدي بالميري" أن الفرنسي الشاب سيصبح الأعلى راتباً بين لاعبي الكرة حول العالم بهذا الرقم.
فيدال وفريق جديد
ذكر "نيكولا شيرا" أن أرتورو فيدال سيقوم في الأيام المقبلة بفسخ عقده مع إنتر بشكل ودي.
وأضاف الصحفي المختص بالانتقالات أن فيدال يملك اتفاقاً بالفعل مع فلامنجو لعامين.