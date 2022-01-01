أخبار الانتقالات | مبابي وراتب التسعين مليون يورو!

أكدت عدة مصادر ومنها "فابريزيو رومانو" أن جيورجيو كيليني أصبح قريباً من الانتقال إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

وأضافت التقارير أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين، وأن الاتفاق النهائي يتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.