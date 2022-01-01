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أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يطارد هدف الهلال، وتشيلسي يقترب من صفقته الأولى!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Erik ten Hag Manchester United 2022-23
Getty

مانشستر يونايتد ينافس الهلال على مهاجم إيطاليا

2022-07-03T20:56:27.158Z

ذكرت "مانشستر إيفيننج" أنّ الشياطين الحمر يحاولون إتمام التعاقد مع بيلوتي لاعب تورينو.

وكان التقارير الصحفية قد ربطت معهاجم المنتخب الإيطالي بالانضمام إلى الهلال السعودي.

تشيلسي يقترب من حسم صفقة دي ليخت

2022-07-03T20:55:19.223Z

بحسب CBS فإنّ تشيلسي بات قريبًا من إتمام التعاقد مع ماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة يوفتتوس في جلب كوليبالي من نابولي لتعويض رحيل دي ليخت.

لويز معروض على إنتر

2022-07-03T20:51:57.161Z

علم جول أنّ نجم تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق والذي ينشط لصالح فلامنجو البرازيلي حاليًا، دافيد لويز، معروض على إنتر.

إنتر قد يتخلى عن شكرينيار المطلوب في باريس سان جيرمان

ليفربول يعلن ضم كارفاليو رسمياً

2022-07-03T10:21:24.959Z

ليفربول انسحب من سباق ديمبيلي

2022-07-03T08:37:04.918Z

أوضحت "سي بي إس" أن ليفربول قد انسحب من محاولة ضم عثمان ديمبيلي عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

آخر التقارير تشير إلى اقتراب ديمبيلي من الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني عقب مفاوضات الأيام الماضية بين الطرفين.

صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس محتملة

2022-07-03T08:36:02.933Z

ذكرت "ميرور" أن ليفربول مهتم بضم أدريين رابيو من صفوف يوفنتوس، خصوصاً وأن اللاعب مرشح للرحيل.

وأضاف التقرير أن اهتمام يوفنتوس بروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، قد يمهد الطريق لصفقة تبادلية بين الطرفين.

دوجلاس لويز على رادار ميلان

2022-07-03T08:34:28.647Z

قالت "كورييري" إن دوجلاس لويز، متوسط ميدان أستون فيلا، مطلوب في ميلان.

ويقدر ثمن البرازيلي الدولي في حدود 20 مليون، ويرفض تمديد عقده المنتهي في 2023 مع ناديه الإنجليزي بحسب التقرير.

عرض لويز على إنتر

2022-07-03T08:33:45.429Z

ذكرت "لاجازيتا" أن وكلاء قاموا بعرض ديفيد لويز، مدافع بنفيكا وتشيلسي السابق على إنتر.

اللاعب انتهى عقده مع فلامنجو بحلول نهاية الموسم، ويبحث عن فريق جديد.

صلاح رفض تشيلسي

2022-07-03T08:32:28.893Z

أفادت "صن" بأن محمد صلاح رفض العودة لصفوف تشيلسي قبل تمديد عقده مع ليفربول.

وذكرت التقرير أن النجم المصري تلقاً عرضاً من البلوز، ولكنه فضل الاستمرار في صفوف ناديه.

صراع في مانشستر على جنابري

2022-07-03T08:31:24.139Z

ذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد وجاره سيتي مهتمان بضم سيرج جنابري من صفوف بايرن ميونخ.

اللاعب الألماني يرفض مد عقده مع ناديه بسبب الاختلاف على الراتب بحسب التقارير، وهو ما يفتح الباب لرحيله هذا الصيف.