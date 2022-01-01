أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يريد نجم السنغال وصفقة دفاعية لبرشلونة

حسم صفقة ألونسو
علمت صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة توصل بالفعل لاتفاق على التعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي بعد حل كافة المشاكل مع البلوز.
وأوضحت أن النادي الكتالوني سيدفع لنظيره الإنجليزي مبلغ يقرب من 8 ملايين يورو، وسيسافر إلى برشلونة يوم الثلاثاء لإنهاء كل تفاصيل الصفقة.
ومن جانبه يطمح المدرب تشافي هيرنانديز في الاعتماد على اللاعب بأقرب وقت ممكن، حيث من الممكن أن يظهر ضد ريال سوسيييداد يوم الأحد 21 أغسطس بالدوري لإسباني.
تجديد تونالي
نفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" كل الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول رغبة ميلان في بيع لاعبه ساندرو تونالي.
وقالت إن أنباء انتقاله لآرسنال مقابل 50 مليون يورو غير صحيحة، بل هناك محادثات من الروسونيري مع اللاعب لتوقيعه على عقد جديد.
مفاوضات ديباي
اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم برشلونة في صفقة انتقال حر هذا الصيف.
وقالت مصادر خاصة لجول، إن الهولندي يحاول الاتفاق مع برشلونة على فسخ عقده بالتراضي، تمهيدًا لانتقاله إلى يوفنتوس بالمجان.
جناح جديد في آرسنال
كشفت صحيفة "as" الإسبانية عن توصل آرسنال لاتفاق مع فياريال على ضم لاعبه الشاب يريمي بينو.
وأوضحت أن النادي الإنجليزي سيتعاقد مع الجناح البالغ من العمر 19 سنة مقابل 33 مليون جنيه استرليني.
وهو ما يبلغ نصف الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع فياريال، حيث يريد النادي الإسباني البيع لحل بعض مشاكله المالية.
صدمة برشلونة
رفض مانشستر سيتي مزاعم قبوله عرضًا من برشلونة لبيع لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا بفترة الانتقالات الصيفية الجارية، في الوقت الذي يكافح فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي للحفاظ على لاعب خط الوسط.
تين هاج يريد سار
كشف الصحفي "جرايم بايلي" عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار جناح واتفورد هذا الصيف.
وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد فشل النادي الإنجليزي ومدربه إريك تين هاج في ضم الهدف الرئيسي له وهو أنتوني نجم أياكس أمستردام.
مدافع آرسنال إلى إيطاليا
اقترب نادي مونزا الإيطالي من حسم صفقة التعاقد مع بابلو ماري مدافع آرسنال على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.
ووفقًا لـ"فابريتسيو رومانو" فإن إلزامية الشراء متوقفة على بقاء الفريق بالدوري الإيطالي الموسم القادم.
نجم اليورو إلى برينتفورد
اقترب نادي برينتفورد الإنجليزي من التعاقد مع ميكيل دامسجارد جناح سامبدوريا على الساعات القليلة القادمة.
وأشار الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إلى توصل برينتفورد لاتفاق مع سامبدوريا على ضم اللاعب حتى 2027 مقابل 15 مليون يورو.
وتعتبر هذه الصفقة مميزة للفريق الإنجليزي، باعتبار الدنماركي أحد أهم النجوم في بطولة يورو 2020 التي أقيمت العام الماضي.
عرض جديد لدي يونج
اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن البلوز تقدموا بعرض قيمته 67.6 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب، بوجود منافسة من مانشستر يونايتد الذي قد يفقد اللاعب بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.