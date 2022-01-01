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أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجد بديلَ دي يونج، وبرشلونة يتخلص من حارسه!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Frenkie de Jong, Manchester United GFX
Goal / Getty

ماجواير يرفض برشلونة

2022-07-24T19:32:57.252Z

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ هاري ماجواير عُرض على برشلونة لكن اللاعب رفض.

وأوضحت الصحيفة أنّ قائد مانشستر يونايتد يفضل البقاء في مسرح الأحلام وإثبات ذاته.

مانشستر يونايتد يدرس خطف لاعب إنتر

2022-07-24T19:31:42.676Z

يرغب تين هاج في إتمام التعاقد مع دومفريس من صفوف إنتر في الصيف الجاري.

وبحسب "كالتشو ميركاتو" فإنّ الصفقة قد تكلف 40 مليون يورو

فولهام يقترب من ضم حارس برشلونة

2022-07-24T19:27:42.451Z

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية رغبة فولهام في إتمام التعاقد مع نيتو حارس مرمى برشلونة.

ويستعد الفريق الإنجليزي لدفع 30 مليون إسترليني للحصول على خدمات الحارس البرازيلي.

نجم لاتسيو بديل دي يونج في مانشستر يونايتد

2022-07-24T19:26:19.621Z

كشفت صحيفة "ديلي ميل" وضع إيريك تين هاج لنجم لاتسيو، سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، كبديل محتمل لفرينكي دي يونج.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد أكد استمرار دي يونج ورفض بيعه في الصيف.

مؤشرات على اقتراب دي كيتلار من ميلان

2022-07-24T09:23:20.005Z

قال جيانلوكا دي مارزيو عبر إنستجرام إن والدة نجم بروج تشارلز دي كيتلار تبحث عن منزل في ميلانو.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن ميلان يفصله مبلغ يقارب 5 مليون يورو عن البلوغ للرقم الذي يطلبه النادي البلجيكي للتخلي عن نجمه الشاب.

توخيل يعلق على صفقة كوندي

2022-07-24T09:01:46.887Z

علق مدرب تشيلسي توماس توخيل على جديد صفقة انتقال جول كوندي لصفوف فريقه، والمنافسة الدائرة مع برشلونة لضم الفرنسي.

وقال المدرب الألماني إنه لا يوجد أن معلومات جديدة بخصوص كوندي، وشدد على ذلك، في تصريحاته للإعلام عقب الهزيمة برباعية نظيفة من آرسنال ودياً فجر الأحد.

جوستافو إلى النصر

2022-07-24T08:11:48.880Z

التفاصيل هنا

مانشستر يفتح الباب لرحيل رونالدو

2022-07-24T08:04:03.305Z

قالت "ميرور" إن موقف مانشستر يونايتد من رحيل كريستيانو رونالدو قد تغير.

وذكر التقرير أن يونايتد أصبح لا يمانع رحيل النجم البرتغالي ولكن فقط بصيغة الإعارة، وقبلها يقوم بتمديد عقده لعام إضافي.

سكاماكا إلى وست هام

2022-07-24T08:01:10.556Z

أعلن جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، انتقال جيانلوكا سكاماكا لصفوف وست هام.

وقال كارنيفالي في تصريحات نقلها "كالتشيو ميركاتو" إن المهاجم ينتقل للفريق الإنجليزي مقابل 36 مليون يورو، ومبلغ إضافي على شكل حوافز.

تيل إلى بايرن

2022-07-24T07:57:52.829Z

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، انتقال ماتيس تيل لصفوف فريقه قادماً من رين، وذلك في تصريحات إعلامية عقب ودية مانشستر سيتي.

وسينتقل المهاجم الفرنسي الشاب مقابل 20 مليون يورو، و8.5 مليوناً إضافية في شكل حوافز بحسب فابريزيو رومانو.

رئيس نابولي يفسر عدم انتقال كوليبالي إلى برشلونة

2022-07-24T07:52:45.832Z

فسر أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، الأسباب وراء عدم انتقال كاليدو كوليبالي إلى صفوف برشلونة والذهاب إلى تشيلسي.

وقال الرئيس مع "كيس كيس": "كوليبالي أخبرني أنه يريد الرحيل، قلت له إن لا يمكنني بيعه لبرشلونة لإنهم لا يملكون الأموال، ثم وصل عرض تشيلسي وكان من المستحيل رفضه".

إيدو يرحب بباكيتا في آرسنال

2022-07-24T07:51:14.447Z

تحدث المدير الرياضي لآرسنال البرازيلي إيدو مع "TNT" وأبدى إعجابه بمواطنه لوكاس باكيتا، لاعب ليون.

وقال إيدو: "يعجبني كثيراً وأنا من معجبيه منذ زمن، ولكن لا يوجد أي مفاوضات بخصوصه، ومركزه مزدحم، لا يمكنني قول المزيد".