أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجد بديلَ دي يونج، وبرشلونة يتخلص من حارسه!

ماجواير يرفض برشلونة
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ هاري ماجواير عُرض على برشلونة لكن اللاعب رفض.
وأوضحت الصحيفة أنّ قائد مانشستر يونايتد يفضل البقاء في مسرح الأحلام وإثبات ذاته.
مانشستر يونايتد يدرس خطف لاعب إنتر
يرغب تين هاج في إتمام التعاقد مع دومفريس من صفوف إنتر في الصيف الجاري.
وبحسب "كالتشو ميركاتو" فإنّ الصفقة قد تكلف 40 مليون يورو
نابولي يعلن رحيل ميرتينس
Grazie @dries_mertens14 💙 pic.twitter.com/lpWpntpLJX— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2022
فولهام يقترب من ضم حارس برشلونة
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية رغبة فولهام في إتمام التعاقد مع نيتو حارس مرمى برشلونة.
ويستعد الفريق الإنجليزي لدفع 30 مليون إسترليني للحصول على خدمات الحارس البرازيلي.
نجم لاتسيو بديل دي يونج في مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ديلي ميل" وضع إيريك تين هاج لنجم لاتسيو، سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، كبديل محتمل لفرينكي دي يونج.
وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد أكد استمرار دي يونج ورفض بيعه في الصيف.
مؤشرات على اقتراب دي كيتلار من ميلان
قال جيانلوكا دي مارزيو عبر إنستجرام إن والدة نجم بروج تشارلز دي كيتلار تبحث عن منزل في ميلانو.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن ميلان يفصله مبلغ يقارب 5 مليون يورو عن البلوغ للرقم الذي يطلبه النادي البلجيكي للتخلي عن نجمه الشاب.
توخيل يعلق على صفقة كوندي
علق مدرب تشيلسي توماس توخيل على جديد صفقة انتقال جول كوندي لصفوف فريقه، والمنافسة الدائرة مع برشلونة لضم الفرنسي.
وقال المدرب الألماني إنه لا يوجد أن معلومات جديدة بخصوص كوندي، وشدد على ذلك، في تصريحاته للإعلام عقب الهزيمة برباعية نظيفة من آرسنال ودياً فجر الأحد.
جوستافو إلى النصر
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مانشستر يفتح الباب لرحيل رونالدو
قالت "ميرور" إن موقف مانشستر يونايتد من رحيل كريستيانو رونالدو قد تغير.
وذكر التقرير أن يونايتد أصبح لا يمانع رحيل النجم البرتغالي ولكن فقط بصيغة الإعارة، وقبلها يقوم بتمديد عقده لعام إضافي.
سكاماكا إلى وست هام
أعلن جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، انتقال جيانلوكا سكاماكا لصفوف وست هام.
وقال كارنيفالي في تصريحات نقلها "كالتشيو ميركاتو" إن المهاجم ينتقل للفريق الإنجليزي مقابل 36 مليون يورو، ومبلغ إضافي على شكل حوافز.
تيل إلى بايرن
أكد يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، انتقال ماتيس تيل لصفوف فريقه قادماً من رين، وذلك في تصريحات إعلامية عقب ودية مانشستر سيتي.
وسينتقل المهاجم الفرنسي الشاب مقابل 20 مليون يورو، و8.5 مليوناً إضافية في شكل حوافز بحسب فابريزيو رومانو.
رئيس نابولي يفسر عدم انتقال كوليبالي إلى برشلونة
فسر أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، الأسباب وراء عدم انتقال كاليدو كوليبالي إلى صفوف برشلونة والذهاب إلى تشيلسي.
وقال الرئيس مع "كيس كيس": "كوليبالي أخبرني أنه يريد الرحيل، قلت له إن لا يمكنني بيعه لبرشلونة لإنهم لا يملكون الأموال، ثم وصل عرض تشيلسي وكان من المستحيل رفضه".
إيدو يرحب بباكيتا في آرسنال
تحدث المدير الرياضي لآرسنال البرازيلي إيدو مع "TNT" وأبدى إعجابه بمواطنه لوكاس باكيتا، لاعب ليون.
وقال إيدو: "يعجبني كثيراً وأنا من معجبيه منذ زمن، ولكن لا يوجد أي مفاوضات بخصوصه، ومركزه مزدحم، لا يمكنني قول المزيد".