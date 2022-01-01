أخبار الانتقالات | مانشستر يصارع آرسنال على مارتينيز وأنشيلوتي يفسد صفقة تشيلسي

سيتي يرفض خروج ألفاريز
أفاد "فابريزيو رومانو بوجود رفض تام من مانشستر سيتي لإعارة خوليان ألفاريز المنضم من ريفر بليت.
وأكد الإيطالي وصول عدة عروض للنجم الأرجنتيني الشاب، ولكن النادي الإنجليزي متمسك باستمراره الموسم المقبل.
جوتسه يعود إلى ألمانيا
ذكر "فلوريان بلاتينبرج" أن ماريو جوتسه اختار التوقيع مع آينتراخت فرانكفورت.
وامتلك الألماني عروضاً من بنفيكا ولوس أنجلوس جالاكسي بحسب التقارير، ولكن اختار العودة لبلاده وترك بي إس في.
فالنسيا مهتم بديجكو
قال "إكريم كونور" إن فالنسيا هو أحدث الأندية المهتمة بضم إدين دجيكو من صفوف إنتر، ويريد التوقيع معه مجاناً.
النجم البوسني سيخرج من حسابات إنتر إذا حسم ضم باولو ديبالا وروميلو لوكاكو في الساعات المقبلة.
تشيلسي مهتم بميليتاو
قال "إكريم كونور" إن اهتمام تشيلسي بإيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد لا يزال حاضراً.
وينوي مدريد تجديد عقد البرازيلي بحسب التقارير، وأكد كونور تمسك المدرب كارلو أنشيلوتي بخدماته.
مانشستر يدخل على الخط من أجل مارتينيز
دخل مانشستر يونايتد على الخط مع آرسنال من أجل التعاقد مع ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس.
وذكرت "تيليجراف" الهولندية أن 30 مليوناً هي طلبات أياكس لبيع نجمه الأرجنتيني.
يوفنتوس ينتظر دي ماريا
أكد "فابريزيو رومانو" أن حتى الآن لم يعطي أنخيل دي ماريا جوابه النهائي ليوفنتوس بعد تعديل الأخير لعرضه.
وعدل يوفنتوس عرضه بإضافة عام إضافي كخيار للتمديد بعد أن رفض اللاعب الأرجنتيني العقد الأول الذي كان عبارة عن عام وحيد فقط.
فلاشيتش إلى تورينو
بدأ تورينو مفاوضاته مع وست هام من أجل ضم صانع ألعابه الدولي الكرواتي نيكولا فلاشيتش.
اللاعب كان قريباً من ميلان الصيف الماضي، ولكن بحسب "توتوميركاتو" طلبه مواطنه إيفان يوريتش، مدرب تورينو، لتعزيز صفوفه هذا الصيف.