أخبار الانتقالات | مانشستر يستغني عن ماجواير وصراع فان دي بيك

وولفز يدخل سباق فان دي بيك
2021-11-15T07:14:13.349Z
ذكرت "بيرمنجهام لايف" أن وولفرهامبتون هو آخر الأندية المهتمة بلاعب مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك.
الهولندي لا يدخل في حسابات مدرب فريقه أولي جونار سولشاير، وسبق وارتبط بنيوكاسل وعدة فرق إيطالية.
إنتر يراقب لاعباً في أمريكا
2021-11-15T07:14:12.648Z
أوضحت "ESPN" أن جوليان أراوخو، ظهير جالاكسي الأمريكي، يحظى بمراقبة إنتر.
وأضاف التقرير أن كشافي النيراتزوري يتابعون اللاعب، ولكن لا يوجد تحرك حقيقي بعد لضمه.
الأهلي ينفي شائعات أكرم توفيق
2021-11-15T07:14:11.460Z
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تين هاج يوضح أسباب رفض نيوكاسل
2021-11-15T07:14:10.738Z
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مبابي يثير الغموض بخصوص مستقبله
2021-11-15T07:14:09.595Z
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مانشستر يستغني عن ماجواير
2021-11-15T07:14:08.022Z
ذكر موقع "فيكاخيس" الإسباني أن مانشستر يونايتد يستهدف جول كوندي، مدافع إشبيلية.
وأوضح التقرير أن اهتمام يونايتد يأتي في ظل رغبته بتعويض قائده هاري ماجواير بضم الفرنسي الشاب.