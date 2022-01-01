أخبار الانتقالات | مانشستر يحبط برشلونة وريال مدريد ببديل دي يونج

علم "جول" أن مانشستر يونايتد وضع خطة بديلة في حال فشل بضم فرينكي دي يونج، وذلك بالتحرك وضم فابيان رويز،لاعب نابولي.

متوسط الميدان الإسباني يملك عقداً حتى 2023 مع الفريق الإيطالي ولم يجدد حتى الآن، وتحدثت "آس" عن وضع برشلونة وريال مدريد لخطة لضمه مجاناً الصيف القادم.

وحتى الآن لم تنجح مساعي يونايتد بحسم ضم دي يونج من برشلونة بسبب معارضة اللاعب الذي يفضل البقاء أو الانتقال لفريق يشارك بدوري الأبطال، بالإضافة لأزمة مستحقاته مع النادي الكتالوني.

وأضاف "فابريزيو رومانو" أن بي إس جي هو الآخر مهتم بخدمات الدولي الإسباني وبدأ اتصالاته بالفعل لضمه بناء على إعجاب المدير الرياضي للفريق الباريسي بنجم نابولي.