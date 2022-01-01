أخبار الانتقالات | مانشستر يتجه نحو إيكاردي ومدافع آرسنال معروض على برشلونة

أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر، مرة أخرى أن نجمه ويسلي فوفانا ليس للبيع، وذلك على هامش مؤتمر مباراة آرسنال المقبلة.

وذكر رودجرز أن هناك عرضين وصلا بالفعل للاعب الفرنسي، ولكن موقف ناديه أن قلب الدفاع الشاب ليس للبيع.