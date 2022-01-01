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أخبار الانتقالات | مانشستر يباغت آرسنال في سباق مارتينيز وعجز برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 1 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Richarlison
(C)Getty Images

رسمياً | أورتيجا إلى سيتي

2022-07-01T09:10:36.686Z

أعلن مانشستر سيتي رسمياً ضم الحارس ستيفان أورتيجا، لاعب أرمينيا بيلفيلد السابق.

الحارس سيكون بديلاً لإيديرسون، ووقع عقداً لثلاث سنوات مقبلة مع بطل إنجلترا.

توليسو يعود إلى ليون

2022-07-01T07:41:15.069Z

عاد كورنتين توليسو مجدداً لصفوف ليون عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، وأمضى عقداً مع الفرنسي حتى 2027.

يونايتد يباغت آرسنال في سباق مارتينيز

2022-07-01T07:25:51.278Z

بحسب "ديلي ميل"، يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض لأياكس من أجل ليساندرو مارتينيز.

النجم الأرجنتيني الشاب تلقى أياكس عرضين بخصوصه من آرسنال، الأخير مقابل قرابة 45 مليون يورو، ولكن تم رفضهما.

بوكا وعرض رسمي لفيدال

2022-07-01T07:24:00.555Z

ذكر "لياندرو أجيليرا" أن بوكا جونيورز قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع أرتورو فيدال عقب فسخ تعاقده الحالي مع إنتر المنتظر.

النجم السابق ليوفنتوس وبايرن تلقى عرضاً بحسب التقرير لمدة 18 شهراً، ويملك عرضاً آخر من فلامنجو كذلك.

برشلونة يتراجع عن نيفيش

2022-07-01T07:22:25.805Z

أوضحت "سبورت" أن برشلونة قام بتأجيل اهتمامه بضم نجم وولفرهامبتون روبن نيفيش بالوقت الراهن.

وأفاد التقرير بأن عدم وجود أموال لتمويل الصفقة تجبر البلوجرانا على عدم التحرك حالياً، والانتظار للصيف المقبل.

أستون فيلا يستهدف نجم بورتو

2022-07-01T07:20:45.813Z

قال "إكريم كونور" إن أستون فيلا مهتم بخدمات نجم بورتو أوتافيو.

الفريق الإنجليزي بحسب تقرير الصحفي التركي مستعد لدفع قرابة 25 مليون يورو لضم الجناح.

نيس قريب من سومر

2022-07-01T07:17:07.193Z

قال "فابريس هوكينز" إن النجم السويسري يان سومر سيجتمع مع مواطنه المدرب لوسيين فافر بالانتقال إلى نيس.

الحارس سيترك بوروسيا مونشنجلادباخ في الساعات المقبلة ويلتحق بفافر الذي طلب ضمه بحسب التقرير.

ميلان يضم نجمة ريال مدريد

2022-07-01T07:15:23.862Z

بعد رحيلها مجاناً عن صفوفه بانتهاء عقدها، انضمت كوسوفاري أسلاني رسمياً لصفوف ميلان.

النجمة السويدية وقعت عقداً مع ميلان حتى يونيو 2024.

بديل رافينيا

2022-07-01T07:12:08.448Z

ذكر "نيكولا شيرا" أن ليدز قد وجه أنظاره نحو جونيور حامد تراوري، لاعب ساسوولو، وقد يكون المعوض لرحيل رافينيا المنتظر.

اللاعب الإيفواري الشاب يقدر ثمنه بحسب الصحفي الإيطالي في حدود 30 مليون يورو.