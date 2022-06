أخبار الانتقالات | مارسيلو يجد فريقه الجديد ومانشستر سيتي يستعد لصفقة جديدة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن آخر تفاصيل المنافسة بين تشيلسي وريال مدريد للحصول على خدمات الحارس الأمريكي جابرييل سلونينا.

رومانو أكد أن تشيلسي يقترب حاليًا من ضم اللاعب، بعد أن رفض نادي شيكاجو عرض ريال مدريد.

ويجري النادي الأمريكي حاليًا مفاوضات مع تشيلسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل عشرة ملايين يورو.

Gabriel Slonina deal update. Chelsea are now really close to signing the talented goalkeeper, they are pushing after Real Madrid bid rejected - talks are in progress with Chelsea to get the deal done soon. 🚨🔵 #CFC



€10m fee expected by Chicago for 2004-born GK Slonina. pic.twitter.com/N2cUflb5Vx