أخبار الانتقالات | ليفربول وسيتي من أجل ديبالا وصراع مستمر بين إنتر ويوفنتوس

النصر يستمر في المحاولة من أجل أوباميانج
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صراع سكاماكا
أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يملك الأفضلية على يوفنتوس في سباق ضم جيانلوكا سكاماكا الصيف المقبل من ساسوولو.
ويريد إنتر ضم المهاجم الدولي الإيطالي ومعه دافيدي فراتيزي من نفس النادي، وتخفيض قيمة الصفقة الإجمالية.
بديل فلاهوفيتش في فيورنتينا
ذكرت "سكاي" أن فيورنتينا توصل لاتفاق مع بازل السويسري لضم مهاجمه البرازيلي كابرال ليعوض رحيل دوشان فلاهوفيتش المنتظر ليوفنتوس.
وستكون الصفقة بحسب التقرير في حدود 15-20 مليون يورو، وستحسم نهائياً بعد انتقال فلاهوفيتش رسمياً ليوفنتوس.
مفاوضات متعثرة بين ميلان وشالكه
أوضحت "بيلد" أن شالكه رفض عرضاً من ميلان من أجل التعاقد مع مدافع الشاب ماليك ثيام.
ويطلب النادي الألماني قرابة 10 مليون يورو لبيع اللاعب، بينما وصل عرض ميلان إلى 6.5 مليون يورو شاملة الحوافز.
سيتي وليفربول يتصارعان على ديبالا
ذكرت "لاجازيتا" أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا طلب من إدارة ناديه تلبية مطالب باولو ديبالا ودفع راتب يقارب 10 مليون يورو سنوياً لضمه.
وكانت "ميدياست" أضافت أن ليفربول هو الآخر مستعد لدفع الراتب الذي يطلبه لاعب يوفنتوس المنتهي عقده نهاية الموسم وضمه مجاناً الصيف المقبل.
وأكدت "لاجازيتا" أن أولوية اللاعب البقاء في تورينو والتجديد مع ناديه، مع استمرار اهتمام إنتر، ولكن يعرض فقط 7.5 مليون يورو كراتب.