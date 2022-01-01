أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي بديل صلاح في ليفربول، وفلاهوفيتش سبب رحيل ديبالا عن يوفنتوس

ليفربول يخطط لضم ليفاندوفسكي
بحسب Fichajes فإنّ ليفربول مستعد للدخول في سباق التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.
ورغم اهتمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة بضمه، لكن الريدز يراقبه تحسبًا لرحيل محمد صلاح
فلاهوفيتش سبب رحيل ديبالا
اعترف ماوريتسيو أريفابين للصحفيين أنّ قدوم دوشان فلاهوفيتش إلى يوفنتوس لعب دورًا كبيرًا في توقف مفاوضات تجديد عقده باولو ديبالا.
وقال إن اللاعب لم يعد محور مشروع البيانكونيري ورفض خفض راتبه وبالتالي سيرحل مجانًا بنهاية الموسم.
مزراوي يحدد موعد اتخاذ قراره
أوضح نصير مزراوي، نجم أياكس، أنه في خلال الشهرين المقبلين سيتخذ قراره النهائي بخصوص فريقه المقبل، وذلك في تصريحات مع "US".
اللاعب المغربي ارتبط ببرشلونة وبايرن ميونخ مؤخراً عقب أن أعلن عدم تمديد عقده رفقة أياكس، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
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بايرن يقترب من خطف جرافنبرخ
أفصحت "تيليجراف" الهولندية عن تفاصيل اقتراب بايرن ميونخ من خطف ريان جرافنبرخ، نجم أياكس الشاب.
العملاق البافاري بحسب التقرير عرض 25 مليون يورو ولكن أياكس يطلب 35 مليوناً، ولكن أكد فابريزيو رومانو أن المحادثات مستمرة بين الطرفين.
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