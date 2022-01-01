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أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي بديل صلاح في ليفربول، وفلاهوفيتش سبب رحيل ديبالا عن يوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Lewandowski Salah
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ليفربول يخطط لضم ليفاندوفسكي

2022-03-21T21:29:05.051Z

بحسب Fichajes فإنّ ليفربول مستعد للدخول في سباق التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

ورغم اهتمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة بضمه، لكن الريدز يراقبه تحسبًا لرحيل محمد صلاح

فلاهوفيتش سبب رحيل ديبالا

2022-03-21T21:25:57.806Z

اعترف ماوريتسيو أريفابين للصحفيين أنّ قدوم دوشان فلاهوفيتش إلى يوفنتوس لعب دورًا كبيرًا في توقف مفاوضات تجديد عقده باولو ديبالا.

وقال إن اللاعب لم يعد محور مشروع البيانكونيري ورفض خفض راتبه وبالتالي سيرحل مجانًا بنهاية الموسم.

مزراوي يحدد موعد اتخاذ قراره

2022-03-21T07:32:31.125Z

أوضح نصير مزراوي، نجم أياكس، أنه في خلال الشهرين المقبلين سيتخذ قراره النهائي بخصوص فريقه المقبل، وذلك في تصريحات مع "US".

اللاعب المغربي ارتبط ببرشلونة وبايرن ميونخ مؤخراً عقب أن أعلن عدم تمديد عقده رفقة أياكس، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

تاليافيكو يكشف موقفه من برشلونة

2022-03-21T07:31:17.035Z

التفاصيل هنا

بايرن يقترب من خطف جرافنبرخ

2022-03-21T07:27:53.117Z

أفصحت "تيليجراف" الهولندية عن تفاصيل اقتراب بايرن ميونخ من خطف ريان جرافنبرخ، نجم أياكس الشاب.

العملاق البافاري بحسب التقرير عرض 25 مليون يورو ولكن أياكس يطلب 35 مليوناً، ولكن أكد فابريزيو رومانو أن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

الشناوي يرفض النصر

2022-03-21T07:27:28.573Z

التفاصيل هنا.