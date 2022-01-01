أخبار الانتقالات | ليدز يصدم برشلونة وكوليبالي بديل كيليني

دورتموند يضم صالح أوسكان
أعلن بوروسيا دورتموند التعاقد مع صالح أوسكان، الدولي التركي، قادماً من صفوف كولن.
اللاعب الذي تألق هذا الموسم بمركز الوسط المدافع أحدث صفقات دورتموند الذي ضم نيكلاس زوله، كريم أديمي، ونيكو شلوتيربيك.
🆕 Der nächste Neuzugang für die kommende Spielzeit steht fest! Vom @fckoeln wechselt der türkische Nationalspieler Salih #Özcan zu Borussia Dortmund und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. 👋🇹🇷— Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2022
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نوير يجدد مع بايرن
أعلن بايرن ميونخ عن مد عقد قائد الفريق ونجمه مانويل نوير حتى 2024.
الأسابيع الأخيرة زادت فيها التكهنات حول مستقبل الحارس الألماني في ظل عدم الوصول لاتفاق، ولكن المفاوضات كللت بالنجاح.
باريس يحاول التخلص من نيمار
ذكرت "موندو" أن ثورة باريس سان جيرمان هذا الصيف قد يكون أحد ضحاياها النجم البرازيلي نيمار.
التقرير أوضح أن هناك تحركات من قبل إدارة النادي الباريسي من أجل التخلص من نيمار في ظل راتبه المرتفع.
وان بيساكا للبيع
أفاد فابريزيو رومانو بوجود أنباء من محيط مانشستر يونايتد أكدت عرض أرون وان بيساكا، مدافع الفريق للبيع.
ليس فقط بيساكا المعروض للبيع، ولكن الصحفي الإيطالي كشف أن إريك بايي زميله في الخط الخلفي قد يرحل هذا الصيف أيضاً.
ليفربول لم يفقد الأمل في سباق تشواميني
أكدت "RMC" أن ليفربول حاضر بعد في سباق التعاقد مع متوسط ميدان موناكو أوريليان تشواميني.
اللاعب الفرنسي الشاب ارتبط بقوة بريال مدريد في الفترة الماضية، ولكن اهتمام وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز مستمر أيضاً بحسب التقرير.
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يوفنتوس يستهدف كوليبالي
فجرت "توتوسبورت" مفاجأة كبرى بالحديث عن استهداف يوفنتوس لنجم نابولي كاليدو كوليبالي الصيف المقبل.
وقال التقرير إن يوفنتوس يبحث عن مدافع من أعلى المستويات لتعويض رحيل جيورجيو كيليني، وحدد اللاعب السنغالي.
ليدز يرفض عرض برشلونة بخصوص رافينيا
قال موقع "فوتبول ترانسفيرز" إن ليدز رفض عرضاً في الساعات الماضية من برشلونة لضم رافينيا.
العرض بحسب التقرير يقارب 55 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي متمسك بعد بخدمات جناحه البرازيلي.