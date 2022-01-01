مدونة حية

أخبار الانتقالات | لوكاكو يضغط إنتر وتوخيل إلى مانشستر؟

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Tuchel Lukaku
Getty Images

راشفورد قد يغادر مانشستر

2022-03-12T07:52:47.245Z

قال رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي للقاء توتنهام إن لاعبه ماركوس راشفورد يمكنه المغادرة إذا كان ليس سعيداً في صفوف الفريق.

وقالت تقارير إنجليزية أن اللاعب ليس سعيداً بوضعه بالفعل بسبب جلوسه احتياطياً ضد سيتي في آخر اللقاءات وقد يفكر جدياً بالمغادرة بالميركاتو المقبل.

صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وتورينو

2022-03-12T07:48:02.700Z

أفادت "توتوسبورت" بأن تورينو مهتم بثنائي إنتر يونوت رادو والمهاجم المُعار إلى إمبولي أندريا بينامونتي.

وقال التقرير إن إنتر قد يعرض الثنائي في صفقة تبادلية من أجل الحصول على هدفه جيلسون بريمير من التورو.

سار يقرر الرحيل عن واتفورد

2022-03-12T07:45:30.610Z

أوضح "إكريم كونور" أن نجم واتفورد إسماعيلا سار اتخذ قراراً بالمغادرة الصيف المقبل.

وقال الصحفي التركي المتخصص في الميركاتو إن الجناح السنغالي يملك بالفعل عدة عروض حال قرر الرحيل.

رانجنيك يرد على أنباء تعيين توخيل في منصبه

2022-03-12T07:44:00.007Z

استبعد مدرب مانشستر يونايتد الجاري رالف رانجنيك أن يكون توماس توخيل، مدرب تشيلسي، هو خليفته الموسم المقبل.

وأوضح الألماني مع "سايمون ستونز" من "بي بي سي" أنه يحب مواطنه ويعجبه أسلوبه ولكن لا يظن أن هناك أي صحة لتلك التقارير التي تربطه بيونايتد.

لوكاكو يضغط على إنتر

2022-03-12T07:42:25.660Z

عادت "لاجازيتا" للحديث عن محاولات روميلو لوكاكو للعودة لناديه السابق إنتر، وأن البلجيكي يضغط على النيراتزوري مستغلاً وضعية تشيلسي الحرجة.

وقال التقرير إن اللاعب مستعد لتخفيض راتبه بشكل كبير، ولكن إنتر لن يتحرك إلا بصيغة الإعارة، وينتظر اتضاح الموقف فيما يخص ملكية البلوز.

وأضاف التقرير أن عقبة أخرى قد تواجه إنتر إذا أراد التحرك للبلجيكي هي توتنهام بقيادة أنطونيو كونتي الذي قد يحاول هو الآخر التعاقد مع تلميذه السابق.