أخبار الانتقالات | لوكاكو يضغط إنتر وتوخيل إلى مانشستر؟

قال رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي للقاء توتنهام إن لاعبه ماركوس راشفورد يمكنه المغادرة إذا كان ليس سعيداً في صفوف الفريق.

وقالت تقارير إنجليزية أن اللاعب ليس سعيداً بوضعه بالفعل بسبب جلوسه احتياطياً ضد سيتي في آخر اللقاءات وقد يفكر جدياً بالمغادرة بالميركاتو المقبل.