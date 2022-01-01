أخبار الانتقالات | لوكاكو بديل ليفاندوفسكي، ورونالدو يرفض مورينيو!

صراع إنجليزي على نجم أياكس
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إيريك تين هاج يرغب في التعاقد مع ليساندرو مارتينيز من أياكس.
وأشارت إلى منافسة شرسة مع آرسنال لأجل اللاعب.
كريستيانو رونالدو يرفض مورينيو
نفت صحيفة "كوريري" الإيطالية إمكانية اقتراب كريستيانو رونالدو من اللعب لصالح روما.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الوضع الاقتصادي لبطل دوري المؤتمر الأوروبي دفع رونالدو لرفض اللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو مجددًا.
"لوكاكو البديل الأمثل لروبرت ليفاندوفسكي"
اختار لوتار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، في مقالة له عبر شبكة سكاي في نسختها الألمانية ضرورة تعاقد الفريق البافاري مع روميلو لوكاكو.
ورأى المتوج السابق بالكرة الذهبية أنّ لوكاكو هو البديل الأنسب لروبرت ليفاندوفسكي القريب من المغادرة.
إنتر يحسم صفقة بيلانوفا
ذكرت "سكاي" أن إنتر قد حسم صفقة رؤول بيلانوفا، ظهير كالياري، بعد موافقة الأخير على عرض النيراتزوري.
وطلب إنتر أن يضم اللاعب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، ليصبح ثالث صفقات النيراتزوري بعد هنريك مخيتاريان وأندري أونانا الذان أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، وصولهما.
رسمياً | وست هام يضم أكرد
أعلن وست هام أخيراً التعاقد مع نايف أكرد قادماً من صفوف رين.
وخضع النجم المغربي للفحوصات الطبية قبل التوقيع رسمياً في صفقة تقدر في حدود 35 مليون يورو بحسب آخر التقارير.
بيلوتي مطلوب في فرنسا
ذكر "نيكولا شيرا" أن أندريا بيلوتي مطلوب في موناكو بعد أن انتهى عقده مع تورينو ورحيله مجاناً نهاية الشهر الجاري.
الدولي الإيطالي ارتبط أيضاً بمونزا الصاعد حديثاً للسيري آ بحسب تقارير إيطالية عدة.
سيتي يرفض خروج ألفاريز
أفاد "فابريزيو رومانو بوجود رفض تام من مانشستر سيتي لإعارة خوليان ألفاريز المنضم من ريفر بليت.
وأكد الإيطالي وصول عدة عروض للنجم الأرجنتيني الشاب، ولكن النادي الإنجليزي متمسك باستمراره الموسم المقبل.
جوتسه يعود إلى ألمانيا
ذكر "فلوريان بلاتينبرج" أن ماريو جوتسه اختار التوقيع مع آينتراخت فرانكفورت.
وامتلك الألماني عروضاً من بنفيكا ولوس أنجلوس جالاكسي بحسب التقارير، ولكن اختار العودة لبلاده وترك بي إس في.
فالنسيا مهتم بديجكو
قال "إكريم كونور" إن فالنسيا هو أحدث الأندية المهتمة بضم إدين دجيكو من صفوف إنتر، ويريد التوقيع معه مجاناً.
النجم البوسني سيخرج من حسابات إنتر إذا حسم ضم باولو ديبالا وروميلو لوكاكو في الساعات المقبلة.
تشيلسي مهتم بميليتاو
قال "إكريم كونور" إن اهتمام تشيلسي بإيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد لا يزال حاضراً.
وينوي مدريد تجديد عقد البرازيلي بحسب التقارير، وأكد كونور تمسك المدرب كارلو أنشيلوتي بخدماته.
مانشستر يدخل على الخط من أجل مارتينيز
دخل مانشستر يونايتد على الخط مع آرسنال من أجل التعاقد مع ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس.
وذكرت "تيليجراف" الهولندية أن 30 مليوناً هي طلبات أياكس لبيع نجمه الأرجنتيني.
يوفنتوس ينتظر دي ماريا
أكد "فابريزيو رومانو" أن حتى الآن لم يعطي أنخيل دي ماريا جوابه النهائي ليوفنتوس بعد تعديل الأخير لعرضه.
وعدل يوفنتوس عرضه بإضافة عام إضافي كخيار للتمديد بعد أن رفض اللاعب الأرجنتيني العقد الأول الذي كان عبارة عن عام وحيد فقط.
فلاشيتش إلى تورينو
بدأ تورينو مفاوضاته مع وست هام من أجل ضم صانع ألعابه الدولي الكرواتي نيكولا فلاشيتش.
اللاعب كان قريباً من ميلان الصيف الماضي، ولكن بحسب "توتوميركاتو" طلبه مواطنه إيفان يوريتش، مدرب تورينو، لتعزيز صفوفه هذا الصيف.