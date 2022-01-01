أخبار الانتقالات | كين مطلوب في مانشستر يونايتد وميلان يضرب

قال "كالتشيو ميركاتو" إن ميلان توصل لاتفاق مع الهولندي سفن بوتمان، لاعب ليل، من أجل الانتقال لصفوفه الصيف المقبل.

المدافع الذي يحظى بمتابعة نيوكاسل أيضاً فتح رئيس ناديه الباب لرحيله، ولكن سبق ورفض الأمر في يناير بعد محاولات النادي الإنجليزي ونظيره الإيطالي.