أخبار الانتقالات | كوندي يرفض برشلونة ومفاجأة في مصير ديبالا

كشف البرازيلي ويليان مع "442" عن أنه كان على اتصال مع مدرب روما جوزيه مورينيو قبل الانتقال إلى كورينثيانز.

وكشف جناح آرسنال وتشيلسي السابق عن تلقيه اتصالاً من مدرب الذئاب، بالإضافة لاتصالات من ليون وميلان مع وكيل أعماله.