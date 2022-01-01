أخبار الانتقالات | كوندي يرفض برشلونة ومفاجأة في مصير ديبالا

ويليان: مورينيو حاول ضمي
كشف البرازيلي ويليان مع "442" عن أنه كان على اتصال مع مدرب روما جوزيه مورينيو قبل الانتقال إلى كورينثيانز.
وكشف جناح آرسنال وتشيلسي السابق عن تلقيه اتصالاً من مدرب الذئاب، بالإضافة لاتصالات من ليون وميلان مع وكيل أعماله.
ساؤول في طريقه لليجا
كشفت "موندو" عن أن ساؤول لن يستمر مع تشيلسي الذي يلعب معه مُعاراً من أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم.
وفشل الإسباني في التألق مع البلوز وأصبح حبيساً لدكة البدلاء، وقال التقرير إن فالنسيا أبدى اهتماماً باللاعب.
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وكيل ديبالا السبب في تعطل المفاوضات
كشف "كالتشيو ميركاتو" عن السبب الرئيسي وراء تعطل مفاوضات تمديد عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس رغم المفاوضات المستمرة منذ فترة.
وقال التقرير إن عمولة وكيل اللاعب هي السبب، وأن الأخير سيكون عليه تخفضيها بشكل كبير إذا أراد إنجاح المفاوضات مع السيدة العجوز واستمرار الأرجنتيني مع الفريق.
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كوندي يرفض برشلونة
أفادت "إكسبريس" بوجود عرض من برشلونة لمدافع إشبيلية المتألق جول كوندي، ولكن الأخير لا يرحب بالانتقال للفريق الكتالوني.
وقالت الجريدة الإنجليزية إن سبب رفض اللاعب الفرنسي عرض البلوجرانا هو تفضيله الانتقال لصفوف تشيلسي الصيف المقبل.