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أخبار الانتقالات | كوندي يرفض برشلونة ومفاجأة في مصير ديبالا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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kounde-sevilla
(C)Getty Images

ويليان: مورينيو حاول ضمي

2022-02-21T06:50:51.365Z

كشف البرازيلي ويليان مع "442" عن أنه كان على اتصال مع مدرب روما جوزيه مورينيو قبل الانتقال إلى كورينثيانز.

وكشف جناح آرسنال وتشيلسي السابق عن تلقيه اتصالاً من مدرب الذئاب، بالإضافة لاتصالات من ليون وميلان مع وكيل أعماله.

2022-02-21T06:50:19.930Z

ساؤول في طريقه لليجا

2022-02-21T06:48:55.226Z

كشفت "موندو" عن أن ساؤول لن يستمر مع تشيلسي الذي يلعب معه مُعاراً من أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم.

وفشل الإسباني في التألق مع البلوز وأصبح حبيساً لدكة البدلاء، وقال التقرير إن فالنسيا أبدى اهتماماً باللاعب.

إندريك يواصل مغازلة ريال مدريد

2022-02-21T06:46:15.680Z

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وكيل ديبالا السبب في تعطل المفاوضات

2022-02-21T06:44:49.116Z

كشف "كالتشيو ميركاتو" عن السبب الرئيسي وراء تعطل مفاوضات تمديد عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس رغم المفاوضات المستمرة منذ فترة.

وقال التقرير إن عمولة وكيل اللاعب هي السبب، وأن الأخير سيكون عليه تخفضيها بشكل كبير إذا أراد إنجاح المفاوضات مع السيدة العجوز واستمرار الأرجنتيني مع الفريق.

مفاجأة .. الهلال حاول التعاقد مع موسيماني قبل دياز

2022-02-21T06:44:09.554Z

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ثورة صيفية في ريال مدريد

2022-02-21T06:43:26.207Z

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كوندي يرفض برشلونة

2022-02-21T06:42:10.437Z

أفادت "إكسبريس" بوجود عرض من برشلونة لمدافع إشبيلية المتألق جول كوندي، ولكن الأخير لا يرحب بالانتقال للفريق الكتالوني.

وقالت الجريدة الإنجليزية إن سبب رفض اللاعب الفرنسي عرض البلوجرانا هو تفضيله الانتقال لصفوف تشيلسي الصيف المقبل.