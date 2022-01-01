أخبار الانتقالات | عرض مهين لإبراهيموفيتش وانتهاء تهديد مدريد لمبابي

أوباميانج على طريقة بيكيه: قلت لديمبيلي أن يبقى!
أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق برشلونة على سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف النادي الكتالوني واللعب بجوار عثمان ديمبيلي من جديد.
جاء هذا في جزء من حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلاله أنه طلب من ديمبيلي أن يبقى في صفوف برشلونة.
موراتا يكشف سبب توقف انتقاله لبرشلونة
أكد ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي أن انتقاله لصفوف برشلونة كان وشيكًا للغاية لكن المدير الفني ماسيميليانو أليجري تدخل في اللحظة الأخيرة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا ونقلتها "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن حديثه مع أليجري غير مستقبله.
ريال مدريد يتراجع؟ .. النادي الملكي ينفي تهديد مبابي!
موراتا يكشف سبب توقف انتقاله لبرشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لم يهدد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه لو لم ينضم لهم في الصيف القادم فسيكون قد فوت الفرصة على نفسه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أنها تواصلت مع ريال مدريد وحصلت على نفي قاطع لذلك التهديد.
نيمار: الدوري الأمريكي وجهتي المقبلة بسبب العطلات!
كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن وجهته القادمة بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان في المستقبل.
وجاء ذلك خلال مقابلة عبر الإنترنت في برنامج "Fenômenos Podcast" مع رونالدو أسطورة البرازيل.
بايرن يعود من أجل حكيمي وعقبتان لإتمام الصفقة
تحدثت تقارير في إسبانيا عن بحث بايرن ميونخ عن ظهير أيمن ودخول ثلاثة لاعبين الترشيحات، منهم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بي إس جي.
ويملك البافاري حالياً على الطرف الأيمن الثنائي بنجامين بافارد وبونا سار، ولكن لم يقدم كلاهما المستوى والمهام المطلوبة من قبل مدرب الفريق يوليان ناجلسمان.
عرض متواضع لإبراهيموفيتش في ميلان!
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان قد قدم عرضًا متواضعًا للغاية على لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش من أجل تجديد تعاقده.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو"، والذي أكد أن ميلان خفض راتب نجمه السويدي من سبعة مليون يورو إلى مليوني ونصف فقط في العرض الجديد.
بوتافوجو ينفي الاتفاق مع لويس سواريز!
نفى رئيس نادي بوتافوجو البرازيلي أن يكون قد اتفق مع الأوروجوياني لويس سواريز على الانضمام لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.
جاء هذا بعد انتشار صورة لسواريز بقميص النادي، حيث كتب جون تكستور: "الخبر غير حقيقي، لكنه مضحك".