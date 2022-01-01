أخبار الانتقالات | عرض مهين لإبراهيموفيتش وانتهاء تهديد مدريد لمبابي

أكد ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي أن انتقاله لصفوف برشلونة كان وشيكًا للغاية لكن المدير الفني ماسيميليانو أليجري تدخل في اللحظة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا ونقلتها "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن حديثه مع أليجري غير مستقبله.

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