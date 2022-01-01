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أخبار الانتقالات | كونتي ينقذ برشلونة، ونجم تشيلسي قد يرحل!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Antonio Conte Tottenham 2022-23
Getty Images

إنتر لن يتخلى عن دومفريس ولا شكرينيار

2022-08-13T20:31:54.000Z

توتنهام يقترب من ضم ديباي

2022-08-13T20:30:12.000Z

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة أنطونيو كونتي مدرب توتنهام في التعاقد مع ممفيس ديباي.

وأكدت أنّ اللاعب خارج حسابات تشافي هيرنانديز وسوف يرحل في الصيف الجاري.

بايرن ميونخ يطارد نجم تشيلسي

2022-08-13T20:29:02.000Z

ذكرت "سبورت1" الألمانية أنّ بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع هافرتيس من تشيلسي.

وأوضحت أنّ سانيه قد يرحل عن صفوف الفريق وبالتالي يرغب البافاري في ضم البديل.

سيميوني يخضع للفحوصات في نابولي

2022-08-13T10:39:30.935Z

يخضع صباح السبت اللاعب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني للفحوصات الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله من فيرونا إلى نابولي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء.

كابوري يغادر مانشستر سيتي

2022-08-13T10:37:04.519Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن عيسى كابوري، الدولي البوركيني، سيغادر مانشستر سيتي نحو مارسيليا.

وسينتقل اللاعب لصفوف الفريق الفرنسي بعقد إعارة موسمي لنهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي.

كاريو يجدد مع الهلال

2022-08-13T08:58:54.518Z

كما كان منتظر، أعلن الهلال عن تمديد عقد نجمه البيرو أندريه كاريو لمدة موسمين، لينتهي في 2024.

جلطة سراي يحاول خطف بيلوتي

2022-08-13T08:44:54.844Z

قال "نيكولا شيرا" إن جلطة سراي يحاول خطف توقيع أندريا بيلوتي من روما في الساعات الماضية.

ويعرض النادي التركي راتباً يقارب 3.3 مليون يورو بالموسم على المهاجم الإيطالي الذي بحسب "كورييري" يفضل روما ولكن الأخير يجب أن يبيع أولاً إيلدور شمورودوف لإفساح المجال.

فالنسيا يعلن ضم نيكو

2022-08-13T08:43:58.636Z

أعلن فالنسيا عن التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة نيكو جونزاليز بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

برشلونة هو الآخر أعلن تمديد عقد اللاعب حتى 2026 قبل خروجه مُعاراً لصفوف الخفافيش.

سان ماكسيمين يغادر نيوكاسل

2022-08-13T08:40:53.918Z

قال "فوتبول إنسايدر" إن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، لا يمانع الاستغناء عن نجم الفريق الفرنسي آلان سان ماكسيمين.

وذكر التقرير أن نيوكاسل يطلب مبلغاً في حدود 50 مليون يورو لبيع الجناح خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

يونايتد يستهدف مكارثي

2022-08-13T08:39:29.010Z

أوضحت "صن" بأن مانشستر يونايتد استهدف أليكس مكارثي، حارس مرمى ساوثامبتون، لدعم حماية عرينه.

ويبحث يونايتد عن حارس بديل ليحل محل دين هندرسون الذي رحل إلى نوتنجهام فورست الصيف الجاري.

ديست إلى مانشستر يونايتد

2022-08-13T08:38:24.864Z

ذكرت "سبورت" أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرشلونة جارية بشكل إيجابي بخصوص سيرجينيو ديست.

ويطلب البلوجرانا قرابة 20 مليون يورو من أجل بيع الظهير الأمريكي الذي لا يدخل في حسابات الفريق بحسب التقرير، الأمر الذي تأكد باستبعاد اللاعب من قائمة مباراة رايو مساء اليوم السبت.