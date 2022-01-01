أخبار الانتقالات | كونتي يساعد يوفنتوس وثنائي من أجل فان دي بيك

ليون يزاحم باريس على ندومبيلي
ذكر جوليين ماينارد من TF1 أن ليون دخل على الخط لاستعادة لاعبه تانجوي ندومبيلي من أجل تعويض رحيل برونو جيماريش إلى نيوكاسل.
وستكون العقبة للفريق الفرنسي هي راتبه الضخم، نفس السبب الذي يعرقل حتى الآن مفاوضات انضمامه إلى صفوف بي إس جي من توتنهام على سبيل الإعارة.
صراع ثنائي على فان دي بيك
أكدت عدة مصادر في الإعلام الإنجليزي أن دوني فان دي بيك بين الانتقال إلى كريستال بالاس أو إيفرتون.
ودخل التوفيز صراع ضم الدولي الهولندي في الساعات الأخيرة، ويحاول الحصول على اللاعب بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم كما يرغب ناديه مانشستر يونايتد.
تضارب بخصوص مصير بوركي
بعد أن خرج رئيس جلطة سراي قبل أيام للإعلام وأكد توصله لاتفاق شخصي مع حارس بوروسيا دورتموند رومان بوركي، أكدت تقارير أخرى عدم التوصل لاتفاق بعد مع الفريق الألماني نفسه.
"رور" و"بليك" ذكرا أن حتى الآن لم تنطلق حتى المفاوضات بين الناديين بخصوص الحارس الذي خرج من الحسابات في صفوف دورتموند ويرغب بضمه جلطة سراي على سبيل الإعارة.
مارسيليا يعلن أحدث صفقاته أثناء مباراة!
أثناء لقاء مارسيليا مع مونبلييه السبت بكأس فرنسا، والذي فاز به بركلات الترجيح، أعلن النادي عن أحدث صفقاته!
وضم مارسيليا المدافع الفرنسي صامويل جيجو قادماً من سبارتاك موسكو، مما يمهد الطريق لرحيل شاليتا شار الكرواتي لصفوف وست هام بحسب عدة مصادر إنجليزية.
كاسيريس وتجربة إسبانية
أوضحت "موندو" أن مارتين كاسيريس، مدافع الأوروجواي، في طريقه لتعزيز صفوف ليفانتي.
اللاعب الحالي لكالياري خرج من حسابات ناديه ويبحث عن فريق ينضم له حتى نهاية الموسم.
صفقة ثنائية لتوتنهام من يوفنتوس
علم "جول" أن توتنهام حسم صفقة ديان كولوشيفسكي على سبيل الإعارة من يوفنتوس في الساعات الأخيرة.
اللاعب الدولي السويدي سينضم حتى نهاية الموسم، وبوجود بند بأحقية الشراء بحسب المفاوضات بين الطرفين.
وتستمر المفاوضات أيضاً بين الفريقين بشكل إيجابي بخصوص رودريجو بينتانكور، والذي رفض البيانكونيري عرضاً من أستون فيلا مقابل 30 مليون يورو لشراء بطاقته في يناير.