ناقشت "لاجازيتا" الأسماء التي يحاول ميلان ضمها لدعم صفوفه هذا الصيف بعد التتويج بالدوري الإيطالي.

وضمت القائمة التي وضعتها الجريدة نيكولو زانيولو من روما، جيلسون بريمير، مدافع تورينو، وسفن بوتمان من ليل، والذي قال "كالتشيو ميركاتو" إن نيوكاسل لم يفقد الأمل بعد بضمه وقام برفع عرضه مؤخراً.