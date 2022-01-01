تورونتو يضم بيرنارديسكي
أعلن تورونتو رسمياً تعاقده مع لاعب يوفنتوس السابق فيديريكو بيرنارديسكي مجاناً بعقد حتى 2026.
الدولي الإيطالي سيكون ثالث مواطنيه المنضمين هذا الصيف عقب لورينزو إنسيني ودومينيكو كريشيتو.
زينتشينكو يقترب من آرسنال
أكد "فابريزيو رومانو" وجود اتفاق بين مانشستر سيتي وآرسنال بخصوص انتقال أوليكساندر زينتشينكو لصفوف الثاني.
وستكلف الصفقة آرسنال قرابة 35 مليون يورو بحسب التقرير، بانتظار توصل الفريق لاتفاق شخصي مع اللاعب بخصوص الراتب ومدة العقد.
يوفنتوس يستغل أموال ليفاندوفسكي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن بايرن ميونخ سيستغل أموال انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في ثلاث صفقات.
الأولى هي ضم ماتايس دي ليخت من صفوف يوفنتوس، والذي يريد يوفنتوس مبلغ يقارب 100 مليون يورو لبيعه.
ثاني الصفقات هي ضم كونراد لايمر من لايبزيج، والذي يطلبه مدرب الفريق يوليان ناجلسمان، وثالثاً، إنهاء تجديد عقد نجم الفريق سيرج جنابري.
اتصالات جديدة بين ديبالا وإنتر
قالت "سكاي" إن إنتر أعاد التواصل مع وكلاء باولو ديبالا في الساعات الماضية لإحياء الصفقة المتعطلة بسبب فشل الفريق بالتخلص من أحد مهاجميه.
وذكر التقرير أن ديبالا أصبح قلقاً من موقف إنتر وتأخره في حسم الصفقة، وأصبح منفتحاً على العروض الأخرى مثل نابولي وروما.
جالتييه يرفض رحيل كيمبيمبي
تحدث مدرب بي إس جي كريستوف جالتييه للإعلام عقب ودية فريقه الجمعة وناقش مصير مدافعه بيرسنل كيمبيمبي.
وقال جالتييه: "قرأت كل ما قيل عن كيمبيبي، بل ضحكنا سوياً عنها، يعجبني كثيراً وهو مدافع رائع، سنرى ما سيحدث، لا أعرف".
وتم ربط النجم الفرنسي بالانتقال لصفوف تشيلسي، بالإضافة إلى يوفنتوس أيضاً بحسب وسائل الإعلام.
فلامنجو يحاول ضم أوسكار
ذكر "فابريزيو رومانو" أن فلامنجو يواصل نشاطه في سوق الانتقالات ويحاول إعادة الدولي البرازيلي السابق أوسكار لبلاده من شنغهاي الصيني.
وضم فلامنجو أرتورو فيدال بالفعل، وهناك حديث عن مفاوضات مع مواطنه أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر كذلك.
رسمياً | كوليبالي ينتقل إلى تشيلسي
أعلن تشيلسي فجر السبت انتقال كاليدو كوليبالي إلى صفوفه رسمياً قادماً من نابولي بعقد لمدة أربع سنوات.
وعلم جول أن قيمة الصفقة في حدود 40 مليون يورو، وسيتقاضى السنغالي راتباً يقارب 10 مليون يورو موسمياً.
The biggest show in town! 😎#KoulibalyIsChelsea pic.twitter.com/EnwDT3ofeU— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2022