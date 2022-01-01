أخبار الانتقالات | كواليس فشل انتقال كوليبالي إلى برشلونة ورونالد يرحل مُعاراً

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، انتقال ماتيس تيل لصفوف فريقه قادماً من رين، وذلك في تصريحات إعلامية عقب ودية مانشستر سيتي.

وسينتقل المهاجم الفرنسي الشاب مقابل 20 مليون يورو، و8.5 مليوناً إضافية في شكل حوافز بحسب فابريزيو رومانو.