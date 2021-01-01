أخبار الانتقالات | وضوح مستقبل هالاند وبرشلونة يستعيد لاعبه المُعار

أكد كارل رومينيجه رئيس بايرن ميونخ أنه حاول التعاقد مع باولو ديبالا قبل انتقاله إلى صفوف يوفنتوس.

وقال في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت":"عندما كان ديبالا في باليرمو قبل الانضمام ليوفنتوس قمنا بتقييمه، إنه موهبة هائلة لكنه يتناوب بين الصعود والهبوط".