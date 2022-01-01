أخبار الانتقالات | كاراسكو بديل أنتوني في مانشستر ومارسيلو إلى فرنسا

نوتنجهام يعلن عن صفقة جديدة
أعلن نوتنجهام عن صفقته رقم 16 هذا الصيف بضم مورجان جيبس من وولفرهامبتون، والتي تقدر قيمتها في حدود 45 مليون يورو.
There's a new 🔟 on Trentside 💥 #MGW10 | #NFFC pic.twitter.com/zjlI7Cznxz— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 19, 2022
تشيلسي يعلن ضم كاسادي
أعلن تشيلسي بحسب "جيانلوكا دي مارزيو" عن ضم تشيزاري كاسادي من صفوف إنتر في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز قد تبلغ خمسة ملايين إضافية.
#Casadei @ChelseaFC 🔵✅️✍️ Done and signed #CFC @SkySport @SkySports #transfers pic.twitter.com/GPcKHOokkH— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 19, 2022
بيليرين إلى إيطاليا؟
أفاد "نيكولو شيرا" بوجود عرض من أودينيزي لضم هيكتور بيليرين من صفوف آرسنال.
ويحاول الدولي الإسباني المغادرة، وتم ربطه بالعودة لريال بيتيس الذي لعب معه مُعاراً الموسم الماضي، وتم عرضه على برشلونة كذلك بحسب "موندو".
نيس يحاول مع مارسيلو
أفادت "فوت ميركاتو" بوجود عرض من نيس لضم لاعب ريال مدريد السابق مارسيلو.
وكانت "ماركا" قد قالت إن البرازيلي قد يعتزل بسبب غياب العروض، ولكن التقرير الفرنسي أوضح أن نيس مستعد لتلبية طلبات مارسيلو المادية.
واندا في تركيا لحسم مصير إيكاردي
ذكرت "ليكيب" أن وكيلة ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا حالياً في تركيا للتفاوض بخصوص انتقال اللاعب لفنربخشه أو جلطة سراي.
وخرج الأرجنتيني من حسابات بي إس جي، ولا يمانع الأخير خروجه مُعاراً بحسب التقارير.
مانشستر يتحرك نحو كاراسكو
قالت "تيليجراف" إن مانشستر يونايتد وجه أنظاره صوب يانيك فيريرا كاراسكو من أتلتيكو مدريد بدلاً من لاعب أياكس أنتوني لدعم مركز الجناح.
وستكلف الصفقة في حدود 25-30 مليون يورو إذا وافق الفريق الإسباني على بيع جناحه بحسب التقرير.
صفقة تبادلية بين مارسيليا وأتالانتا
قالت "لاجازيتا" إن مارسيليا أصبح قريباً من ضم نجم أتالانتا روسلان مالينوفسكي.
وأضاف التقرير أن النادي الفرنسي يعرض صفقة تبادلية للحصول على الأوكراني وذلك بعرض شينجيز أوندر، الجناح التركي.
إنتر مهتم بضم شالوباه
قالت "كورييري" إن إنتر أبدى اهتماماً بضم تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، على سبيل الإعارة.
وقالت تقارير إنجليزية الخميس إن البلوز يبحث عن خروج اللاعب هذا الصيف مُعاراً لاكتساب الخبرات، ولكن "سكاي" أوضحت أن تشيلسي قد لا يمانع أيضاً بيعه نهائياً.
تضارب بخصوص عرض جديد من باريس لشكرينيار
قالت "لاجازيتا" إن بي إس جي قد تقدم بعرض جديد لضم ميلان شكرينيار من إنتر مقابل 65 مليون يورو.
ونفت "سكاي" وجود أي تحركات من قبل النادي الفرنسي في الساعات الماضية، وأن إنتر في كلا الحالتين متمسك بالحصول على 80 مليون يورو لبيع اللاعب.
ديا يترك فياريال
أعلن ساليرينيتانا رسمياً التعاقد مع الدولي السنغالي بولاي ديا قادماً من فياريال.
وسيلعب المهاجم مع الفريق الإيطالي بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم.
باريس يتخلص من إبيمبي
ذكرت "RMC" أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لبيع متوسط ميدانه دينا إبيمبي.
وستكلف الصفقة النادي الألماني بحسب التقرير مبلغاً في حدود 6.5 مليون يورو.