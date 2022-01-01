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أخبار الانتقالات | قنابل رونالدو وتجديد ديمبيلي ومستقبل زياش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Man Utd 2021-22
Getty Images

باريس سان جيرمان يعلن رحيل بوتشيتينو

2022-07-05T10:50:42.786Z

اجتماع لابورتا ومينديش .. رئيس برشلونة يستفسر عن إمكانية شراء رونالدو

2022-07-05T07:59:20.750Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تم طرح إمكانية ضمه إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد تحدث مع وكيل أعمال اللاعب بالفعل في ذلك الشأن.

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خاص | تشيلسي يبدأ التعويض .. النادي الإنجليزي أقرب لدي ليخت من بايرن ميونخ

2022-07-05T07:58:38.198Z

اقترب نادي تشيلسي من الحصول على خدمات اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية لجول، حيث يتقدم النادي اللندني على بقية الفرق التي تنافس على خدمات اللاعب.

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إشبيلية يصدم جماهير برشلونة: إدارتكم لم تتصل لضم كوندي!

2022-07-05T07:57:55.201Z

أثار المدير الرياضي لنادي إشبيلية مونشي الجدل حول رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات الفرنسي جول كوندي نجم الفريق الأندلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن برشلونة لم يتصل بإشبيلية حتى الآن للاستفسار عن موقف اللاعب من الرحيل.

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وسط برشلونة وهجوم ريال مدريد .. فريق إيطالي يتسوق من الدوري الإسباني!

2022-07-05T07:57:21.423Z

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مانشستر يونايتد يخفض راتب رونالدو .. هل طلب الرحيل لهذا السبب؟

2022-07-05T07:56:16.324Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قد قررت تخفيض راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف"، والتي أكدت أن تخفيض راتب رونالدو جاء بسبب الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.

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بيولي ينتظر تحرك الإدارة لأجل ضم زياش

2022-07-05T07:55:34.437Z

رفض ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإفصاح عن آخر مستجدات الصفقات الصيفية لأبطال الدوري الإيطالي.

وسئل بيولي عن صفقات الفريق، وعن ارتباط النادي بضم حكيم زياش لاعب تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق الفترة التحضيرية للموسم الجديد ورد المدرب: "لا أعرف، الأمر متروك لمجلس الإدارة".

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الفحص الطبي يفصل إريكسن عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد

2022-07-05T07:54:44.882Z

وافق الدنماركي كريستيان إريكسن على الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يمكن أن يؤكد "جول GOAL" الأمر.

وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق شفهي مع الدنماركي الدولي، يقتضي بأن يوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، ليكون نقطة البداية في ثورة إريك تين هاج في "أولد ترافورد".

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توتنهام يحسم صفقة لونجليه

2022-07-05T07:52:46.199Z

أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن نادي توتنهام قد حسم بالفعل صفقة ضم الفرنسي كليمون لونجليه من برشلونة.

وبحسب ما أكد فالصفقة ستكون إعارة وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعات.

توخيل غير مهتم برونالدو

2022-07-05T07:51:38.399Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي غير مهتم بالحصول على كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن"، والتي أكدت أن اللاعب يريد أن يرتدي قميص فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي يجدد لبرشلونة

2022-07-05T07:50:26.645Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية على توصل برشلونة لاتفاق مع عثمان ديمبيلي على تجديد عقد الأخير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتفاق سيكون لمدة عامين.

توتنهام يصارع يونايتد على توريس

2022-07-05T07:49:03.218Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على وجود رغبة من نادي توتنهام في الحصول على خدمات باو توريس من صفوف فياريال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن مانشستر يونايتد أيضًا مهتم باللاعب.

رسميًا روما يضم التركي زكي شليك

2022-07-05T07:45:29.919Z