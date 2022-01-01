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أخبار الانتقالات | فيرجسون يعود لمانشستر يونايتد، وبرشلونة يفسخ عقد نجمه!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Sir Alex Ferguson Man Utd
Getty Images

ليستر يرفض عرضًا سخيًا من نيوكاسل لضم ماديسون

2022-07-30T19:23:58.000Z

رفض ليستر سيتي عرضًا من نيوكاسل لأجل التخلص من ماديسون.

وبحسب "تليجراف" فإنّ عرض الملاك الجدد لنيوكاسل وصل إلى 40 مليون إسترليني.

أولمبياكوس يرغب في ضم أومتيتي

2022-07-30T19:23:06.000Z

أكدت شبكة ESPN أن أولمبياكوس مستعد للتعاقد مع مدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

وكان اللاعب قد فشل في الكشف الطبي تمهيدًا لعودته إلى الدوري الفرنسي.

برشلونة يقرر فسخ عقد لاعبه

2022-07-30T19:20:15.000Z

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يدرس فسخ عقد مارتن برايثوايت.

وأوضحت أنّ اللاعب خارج حسابات تشافي كما يرفض الرحيل عن صفوف الفريق وهو ما دفع الإدارة للتفكير في فسخ التعاقد.

فيرجسون يعود إلى مانشستر يونايتد

2022-07-30T19:19:45.000Z

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ السير أليكس فيرجسون سوف يعود إلى مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنّ المدرب التاريخي للشياطين الحمر سيعود في منصب إداري وسوف يكون له دورًا في صناعة القرار.

نابولي يستهدف كيبا

2022-07-30T14:12:40.878Z

ذكر "ألفريدو بيدولا" أن نابولي حدد كيبا، حارس تشيلسي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في صفوفه.

وقال الصحفي الإيطالي إن الفريق الإيطالي بدأ بالفعل المحادثات مع نظيره الإنجليزي لإيجاد صيغة تفاهم لضم الإسباني.

فلامنجو يضم بولجار

2022-07-30T13:05:36.789Z

أعلن فلامنجو عن تعاقده رسمياً مع متوسط ميدان تشيلسي إريك بولجار قادماً من فيورنتينا بعقد حتى ديسمبر 2025.

أتلتيكو يدخل على الخط من أجل ميلينكوفيتش

2022-07-30T09:46:40.708Z

قالت "La nazione" إن أتلتيكو مدريد مهتم بضم مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش.

اللاعب الصربي محط اهتمام من إنتر ويوفنتوس كذلك، ويملك عقداً مع الفيولا حتى 2023.

مارسيليا يعلن ضم تافاريس

2022-07-30T09:28:06.795Z

أعلن مارسيليا التعاقد مع نونو تافاريس من صفوف آرسنال على سبيل الإعارة الموسمية.

ليستر يرفض عرض نيوكاسل من أجل ماديسون

2022-07-30T09:06:51.279Z

قالت "سكاي" إن ليستر سيتي قد رفض عرضاً من نيوكاسل من أجل ضم صانع ألعابه جيمس ماديسون.

وعرض نيوكاسل مبلغاً يقارب 50 مليون يورو بحسب التقرير، ولكن ليستر متمسك بالحصول على مبلغ يقارب 70 مليوناً لبيع نجمه.

يوفنتوس يفكر في بيانيتش مجدداً

2022-07-30T07:20:17.573Z

ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس أعاد التفكير في فكرة ضم ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة.

لاعب يوفنتوس السابق لا يدخل في خطط برشلونة للموسم المقبل، ولكن بحسب التقرير، المفاضلة بين ضمه وضم لياندرو باريديس من صفوف بي إس جي بيوفي.

فيرنر مرشح للمغادرة مُعاراً

2022-07-30T07:17:49.117Z

قال "فابريزيو رومانو" إن تشيلسي لا يمانع رحيل تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية ولكن بصيغة الإعارة.

وتم ربط الدولي الألماني بيوفنتوس، ريال مدريد، أو العودة لصفوف لايبزيج من جديد.

سيون يحاول ضم بالوتيلي

2022-07-30T07:10:41.107Z

ذكرت "بليك" أن سيون السويسري مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي من أدانا التركي.

ورغم تألق اللاعب مع فريقه مؤخراً وخوض فترة الإعداد، ولكن لا يمانع خوض تجربة جديدة بحسب التقرير.

تشيلسي مهتم بنجم إنتر الشاب

2022-07-30T07:08:47.631Z

ذكرت "سكاي" أن تشيلسي قدم عرضاً بقيمة 8 مليون يورو لإنتر من أجل لاعبه الشاب تشيزاري كاسادي.

ويرفض إنتر بيع اللاعب بمقابل أقل من 20 مليون يورو بحسب الصحيفة، وبند بأحقية الشراء مقابل مبلغ متفق عليه.

ديباي معروض على يوفنتوس

2022-07-30T07:06:31.003Z

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس تلقى اقتراحاً بضم مهاجم برشلونة ممفيس ديباي خلال الميركاتو الصيفي.

الهولندي لا يدخل في الحسابات الأساسية لبرشلونة عقب ضم روبرت ليفاندفكسي ووجود بيير إيمريك أوباميانج.

مانشستر يجتمع مع ممثلي سيسكو

2022-07-30T07:04:36.492Z

ذكرت "مانشتسر إيفننج" أن مسؤولين من مانشستر يونايتد قد عقدوا اجتماعاً مع وكلاء نجم سالزبورج بينيامين سيسكو.

اللاعب الشاب تألق بشكل لافت في ودية ليفربول الأخيرة وجذب الأنظار، وتم ربطه مؤخراً بريال مدريد كذلك.