أخبار الانتقالات | فالفيردي إلى بيلباو وصفقة تبادلية لليفربول

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، بالتعاقد مع روبيرتو فيرمينو مقابل أدريان رابيو.

وأوضح أن النادي الإيطالي يرحب بالتفاوض مع الريدز، لإقناعهم بضم رابيو مقابل الحصول على المهاجم البرازيلي.