أخبار الانتقالات | غموض مانشيني وتوتنهام يستفيد من ديمبيلي

غموض حول مانشيني
اعترف روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بعدم تأكده من الاستمرار مع الفريق بعد الخروج من تصفيات كأس العالم.
وهو ما يثير الغموض حول مصيره، وسط أنباء حول اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها مانشستر يونايتد.
ليفربول يعود لهدفه السابق
أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى إعادة ليفربول لاهتمامه بالتعاقد مع فابيو كرفاليو صانع ألعاب فولهام.
وكان صاحب الـ19 سنة على وشك الانضمام للريدز في يناير، ولكن الصفقة فشلت في النهاية.
يونايتد يحافظ على نجمه
يستعد لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش، للبقاء مع مانشستر يونايتد لفترة أطول من خلال التوقيع على عقد جديد.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الشياطين الحمر قرروا مضاعفة راتب اللاعب الذي يصل إلى 240 ألف استرليني أسبوعيًا، لضمان استمراره مع الفريق حتى 2027.
ديمبيلي يخدم توتنهام
أكد موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، أن توتنهام قد يحاول التعاقد مع أداما تراوري جناح وولفرهامبتون المعار إلى برشلونة.
وقال الموقع إن تراوري قد لا يستمر مع النادي الكتالوني بعدما فقد مركزه لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي، مما لفت نظر توتنهام الذي سينقض على الصفقة في حالة عودة اللاعب إلى ناديه الأصلي.
وكان توتنهام قد حاول ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه فضل الانتقال إلى برشلونة في النهاية.
برشلونة يقتحم سباق مبابي
يخطط نادي برشلونة الإسباني، لقنبلة من العيار الثقيل، باستهداف الهدف الرئيسي لغريمه التقليدي ريال مدريد وهو الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم، وكل المؤشرات تؤكد عدم استمراره مع النادي الفرنسي وخوضه لتجربة جديدة.
سيميوني يريد لاوتارو
تزامنًا مع اقتراب باولو ديبالا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس والانتقال إلى إنتر، بدأ نادي أتلتيكو مدريد في التفكير بضم لاوتارو مارتينيز.
وكشفت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية عن اهتمام المدرب الأرجنتيني بضم مواطنه لتعزيز هجوم فريقه الصيف القادم.