أخبار الانتقالات | غموض مانشيني وتوتنهام يستفيد من ديمبيلي

أكد موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، أن توتنهام قد يحاول التعاقد مع أداما تراوري جناح وولفرهامبتون المعار إلى برشلونة.

وقال الموقع إن تراوري قد لا يستمر مع النادي الكتالوني بعدما فقد مركزه لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي، مما لفت نظر توتنهام الذي سينقض على الصفقة في حالة عودة اللاعب إلى ناديه الأصلي.

وكان توتنهام قد حاول ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه فضل الانتقال إلى برشلونة في النهاية.