أخبار الانتقالات | غضب بنفيكا من ريال مدريد وكوندي يقبل برشلونة بشرط

رادو يرحل عن إنتر
أعلن كريمونيسي الصاعد حديثاً للدرجة الأولى الإيطالية التعاقد مع الحارس يونوت رادو قادماً من إنتر على سبيل الإعارة الموسمية.
Benvenuto Andrei #Radu! ✍🏻🔘🔴— U.S. Cremonese (@USCremonese) July 8, 2022
Il comunicato 📝➡️ https://t.co/5fvOSIF8hv#SiAmoSempreConTe #ForzaGrigiorossi #SerieATIM pic.twitter.com/HgTf80Olsd
عرض جديد من يونايتد لمارتينيز
ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد رفع عرضه لضم ليساندرو مارتينيز لقرابة 50 مليون يورو.
المدافع الأرجنتيني متعدد المهام محط اهتمام آرسنال أيضاً، ولكن مانشستر بقيادة إريك تين هاج يضغط لضم لاعبه السابق في أياكس.
ميلان مهتم بتانجانجا
ذكرت "سكاي" أن ميلان مهتم بضم مدافع توتنهام جابيث تانجانجا خلال الميركاتو الصيفي.
اهتمام ميلان بالمدافع الشاب لسبيرز يأتي عقب فشله بضم سفن بوتمان المنتقل حديثاً لصفوف نيوكاسل.
رسمياً | بيرجفاين إلى أياكس
أعلن أياكس وتوتنهام انتقال ستيفن بيرجفاين لصفوف بطل الدوري الهولندي بصفة رسمية ونهائية.
اللاعب ينتقل إلى أياكس في صفقة تقدر قيمتها في حدود 25 مليون يورو.
We have reached agreement with Ajax for the transfer of Steven Bergwijn.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022
Wishing you the very best, Stevie!
وصول يوفيتش لإيطاليا
سيصل لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، هذا الصباح إلى فلورنسا من أجل الفحص الطبي وإتمام انتقاله إلى فيورنتينا.
الدولي الصربي سينضم بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء بحسب "فابريزيو رومانو".
وألمح فيورنتينا لصفقته الجديدة بنشر صورة لقميص يغير شعاره وألوانه من ريال مدريد إلى الفيولا.
July 8, 2022
نوتنجهام يواصل الصفقات
أوضحت "بيلد" أن نوتنجهام فورست أصبح قريباً من صفقة جديدة، وذلك بتعاقده الوشيك مع عمر ريتشاردز من بايرن ميونخ.
المدافع الإنجليزي بحسب التقرير توصل لاتفاق شخصي مع فورست، والذي بدوره حسم الصفقة مع بايرن.
مورينيو يضغط من أجل ديبالا
ذكرت "كورييري" أن روما لم يفقد الأمل بعد في ضم باولو ديبالا مجاناً هذا الصيف.
عدم حسم إنتر للصفقة جعل جوزيه مورينيو، مدرب روما، يطالب ناديه من جديد بضم اللاعب بحسب التقرير.
اجتماع بين إنتر وتورينو من أجل بريمير
ذكرت "سكاي" أن مسؤولين من إنتر وتورينو شوهدوا معاً في ميلانو الخميس، وسط تكنهات بكونه اجتماعاً يخص مصير جيلسون بريمير.
ونقلت الشبكة أن المفاوضات تدور حول طلب تورينو 40 مليوناً، وعرض إنتر 30 للمدافع البرازيلي، مع وجود حديث عن سيزاري كاسادي، لاعب شباب إنتر كحل لتقليص القيمة.
نيوكاسل يتحرك لضم أسينسيو
أوضحت "آس" أن نيوكاسل هو آخر الأندية المهتمة بضم ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.
اللاعب عقده ينتهي في 2023 ولم يجدد، مما يفتح الباب لرحيله هذا الصيف، وارتبط بميلان وليفربول.
بنفيكا ينسحب من صفقة رينيير
أفادت "آس" بأن صفقة انتقال جيسوس رينيير من ريال مدريد إلى بنفكيا قد انهارت.
بنفيكا انسحب من المفاوضات رغم أن الصفقة كانت شبه محسومة بسبب مبالغة الملكي في طلباته من أجل خيار الشراء النهائي، بحسب التقرير.
كوندي يقبل عرض برشلونة بشرط
أوضحت "آس" أن جول كوندي يرحب بقبول عرض برشلونة لضمه خلال الصيف الحالي.
الدولي الفرنسي مدافع إشبيلية لا يمانع الانتقال لبرشلونة، ولكن بحسب التقرير، لن ينتظر كثيراً، وفي حال اتفاق ناديه مع أحد كبار القوم المهمين سيوافق.