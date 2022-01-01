أخبار الانتقالات | عودة هازارد وبرشلونة يدعم تشافي بصفقة جديدة

ترحيب بوجبا
كشف المهاجم الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا، عن ترحيب مواطنه بول بوجبا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف القادم.
وقال أنيلكا إن بوجبا ليس جيدًا من الناحية النفسية مع مانشستر يونايتد، وفكرة الانضمام لباريس بعد نهاية عقده ستكون مثالية له.
وأوضح أنيلكا في تصريحات لإذاعة راديو مونت كارلو:"لقد ناقشت الأمر معه منذ ستة أشهر وأخبرني أنه لن يعارض فكرة القدوم إلى باريس".
عودة هازارد
أنباء جديدة من صحيفة "Fichajes" الإسبانية، حول عدم ممانعة النجم البلجيكي إيدين هازارد في العودة إلى تشيلسي.
صاحب الـ31 سنة يعاني من إثبات نفسه مع ريال مدريد، ويريد استعادة بريقه من جديد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.
ريال يترقب رويز
كشف الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي الصيف القادم.
ويأتي ذلك استغلالًا لتعثر المحادثات بين اللاعب وناديه، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.
محاولة جديدة من آرسنال
يتطلع نادي آرسنال الإنجليزي للقيام بمحاولة جديدة للتعاقد مع المهاجم السويدي أليكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدرب ميكيل أرتيتا يريد الحصول على خدمات صاحب الـ22 سنة، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 80 مليون يورو.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة صعبة على ضم النجم الشاب، بسبب اهتمام برشلونة بالتوقيع معه في حالة فشل صفقة هالاند.
دعم تشافي
أكد الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن إدارة برشلونة سعيدة جدًا بالمستويات التي يقدمها تشافي مع الفريق.
وأوضح أن جوان لابورتا رئيس النادي يخطط بدعمه في الصيف بصفقات جديدة، وبدأ بالفعل العمل على ضم سيزار أثبيليكويتا مدافع تشيلسي بالمجان.
منافس جديد على روديجر
أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد كثف اهتمامه بالتعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.
المدافع الألماني عقده ينتهي مع تشيلسي الصيف القادم، ويحق له الرحيل بالمجان، وسط اهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ والآن يونايتد بالحصول على خدماته.
العروض تنهال على هالاند
كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن تلقى المهاجم النرويجي إرلينج هالاند 5 عروض من أندية أوروبية مختلفة.
وأوضحت أن الأندية التي حاولت ضمه حتى الآن هي برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.