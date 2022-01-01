أخبار الانتقالات | عودة هازارد وبرشلونة يدعم تشافي بصفقة جديدة

كشف المهاجم الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا، عن ترحيب مواطنه بول بوجبا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف القادم.

وقال أنيلكا إن بوجبا ليس جيدًا من الناحية النفسية مع مانشستر يونايتد، وفكرة الانضمام لباريس بعد نهاية عقده ستكون مثالية له.

وأوضح أنيلكا في تصريحات لإذاعة راديو مونت كارلو:"لقد ناقشت الأمر معه منذ ستة أشهر وأخبرني أنه لن يعارض فكرة القدوم إلى باريس".