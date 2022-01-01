أخبار الانتقالات | عمالقة إنجلترا يطاردون إريكسن وجافي يحسم مصيره

يوفنتوس يصارع بايرن على جرافنبرخ
أعلن "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس هو الآخر مهتم بضم نجم أياكس الشاب ريان جرافنبرخ الصيف القادم.
اللاعب الذي يتولى أعماله مينو رايولا محط اهتمام مُعلن من بايرن ميونخ، وسط حديث عن مفاوضات بين البافاري وأياكس منذ فترة.
نيوكاسل يستهدف سار
أوضحت "صن" أن نيوكاسل سيتحرك في الصيف المقبل من أجل ضم إسماعيلا سار، نجم السنغال وواتفورد.
سار ليس الأسم الوحيد، ولكن هناك أيضاً حارس برايتون روبرت سانشيز، والذي تقدر قيمته في حدود 25 مليون يورو، وقال التقرير إن نيوكاسل تقدم بالفعل بعرض في هذه الحدود.
ليستر يحدد سعر ماديسون
قالت "ديلي ميل" إن ليستر سيتي ليس ضد فكرة بيع صانع الألعاب جيمس ماديسون، والذي يحظى باهتمام آرسنال.
وأضاف التقرير أن الثعالب يطلبون مبلغاً في حدود 60 مليون يورو لبيع اللاعب الإنجليزي الصيف القادم.
باريس يُغري مبابي بشارة القيادة
جافي يرفض العروض الخارجية
أفاد موقع "90min" بأن جافي يرفض العروض المقدمة له من خارج إسبانيا وقرر التجديد مع برشلونة.
وأضاف التقرير أن ليفربول ومانشستر يونايتد بالتحديد أكبر المهتمين بخدمات اللاعب الشاب الذي دخل في مفاوضات لمد عقده مع البلوجرانا منذ فترة دون توفيق.
صراع على خدمات إريكسن
أوضحت "ديلي ميل" أن الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام يراقبان تطور مستوى كريستيان إريكسن مع برنتفورد.
ووقع الدنماركي عقداً مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ورحب المدير الفني لبرنتفورد بمده بعد تلك المدة.