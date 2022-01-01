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أخبار الانتقالات | ضربة ميلان لليفربول وبديل هالاند في برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Fabio Carvalho, Fulham 2021-22
Getty

ليدز يرفض 65 مليوناً من أجل فيليبس

2022-02-06T10:05:51.815Z

ذكرت "صن" أن ليدز رفضاً عرضاً قيمته تقارب 65 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه كالفين فيليبس.

وكشفت الجريدة الإنجليزية أن وست هام هو صاحب العرض، وأنه حاول ضم الدولي الإنجليزي بيناير الماضي ولكن ليدز رفض.

صراع ثلاثي على إيساك

2022-02-06T10:00:09.258Z

.ذكرت "ميرور" أن مانشستر يونايتد وآرسنال مهتمام بالتعاقد مع نجم ريال سوسييداد أليكساندر إيساك الصيف المقبل.

بينما في إسبانيا دار الحديث حول أن السويدي قد يكون المعوض لصفقة إرلينج هالاند في برشلونة. اقرأ هنا.

شبهة تزوير بالأعمار جديدة في صفقة إفريقية!

2022-02-06T10:00:08.424Z

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صراع ثلاثي على جنابري

2022-02-06T10:00:07.713Z

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مستقبل بيكيه مجهول في برشلونة

2022-02-06T10:00:07.173Z

التفاصيل هنا

ميلان يحاول خطف كارفاليو

2022-02-06T10:00:05.538Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان مهتم بلاعب فولهام فابيو كارفاليو الذي كان على وشك الانتقال إلى صفوف ليفربول بيناير.

واتفق ليفربول وفولهام على قيمة انتقال البرتغالي في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ولكن الوقت لم يسعف لإتمام الصفقة.