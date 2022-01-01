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أخبار الانتقالات | صلاح وحلم برشلونة ومانشستر يتحرك لضم إريكسن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mohamed Salah Liverpool Real Madrid Champions League final 2022
Getty

جلطة سراي آخر المهتمين بسانشيز

2022-06-05T07:33:09.414Z

أكد "إف سي إنتر نيوز" أن جلطة سراي هو آخر المهتمين بخدمات أليكسيس سانشيز.

نجم شيلي في طريقه للمغادرة بإنتر، وتم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى صفوف إشبيلية.

ديبالا يرفض آرسنال

2022-06-05T07:32:01.307Z

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن باولو ديبالا رفض عرضاً جديداً في الساعات الأخيرة، هذه المرة من آرسنال.

وسبق ورفض الأرجنتيني بوروسيا دورتموند، إشبيلية، وعروض أخرى بحسب التقرير لانتظاره إنتر.

تعطل عودة مويس كين إلى باريس

2022-06-05T07:30:30.552Z

أوضح "نيكولا شيرا" أن عودة مويس كين لصفوف باريس سان جيرمان قد تعطلت بسبب إقالة ليوناردو الوشيكة.

المدير الرياضي الذي ستعلن إقالته قريباً كان هو من يطلب لاعب يوفنتوس، ولكن خليفته لويس كامبوس لا يرحب بفكرة ضم الإيطالي بحسب التقارير.

ماركو سينيسي يجذب الانتباه

2022-06-05T07:28:45.878Z

ذكر "نيكولا" شيرا أن مدافع فيينورد ماركوس سينيسي مطلوب بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الأرجنتيني محط اهتمام من إشبيلية، روما، وإنتر بحسب التقرير، وتقدر قيمته في حدود 20 مليون يورو.

لوفتوس تشيك مطلوب في إنتر

2022-06-05T07:27:31.256Z

بحسب "لاجازيتا"، دخل روبن لوفتوس تشيك، متوسط ميدان تشيلسي، دائرة اهتمامات إنتر.

وقال التقرير إن الفريق الإيطالي قد يتحرك لضم الإنجليزي على سبيل الإعارة لتعويض رحيل ماتياس فيسينو.

آرسنال يضغط على جيسوس

2022-06-05T07:26:29.945Z

قالت "صن" إن آرسنال مستعد لمضاعفة راتب جابرييل جيسوس لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وبحسب التقارير، يتردد البرازيلي بخصوص عرض المدفعجية بسبب رغبته بخوض دوري أبطال أوروبا.

اتصالات بين بريمير وتوتنهام

2022-06-05T07:24:18.394Z

أوضحت "ديلي ميل" أن هناك اتصالات بين وكيل جيلسون بريمير، مدافع تورينو، وتوتنهام في الأيام الماضية.

ويرتبط اللاعب بإنتر منذ عدة أشهر، وسط حديث عن اتفاق شخصي بين الطرفين، ولكن تورينو متمسك بالحصول على 50 مليون يورو مقابل مدافعه البرازيلي.

مانشستر يونايتد يتحرك لضم إريكسن

2022-06-05T07:22:55.523Z

قالت "ميرور" إن مانشستر يونايتد رفع اهتمامه بالتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي انتهى عقده مع برينتفورد.

وكان اللاعب ارتبط عدة مرات بالانتقال لصفوف يونايتد عندما كان لاعباً في صفوف توتنهام بالماضي.

برشلونة يستهدف صلاح مجاناً

2022-06-05T07:21:07.959Z

أفادت "ميرور" بوجود اهتمام متزايد من قبل برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح، ولكن الموسم بعد المقبل.

ويريد برشلونة بحسب التقرير انتظار أن ينتهي عقد المصري مع ناديه صيف 2023، ثم يضمه مجاناً بدلاً من تكبد الأموال هذا الصيف.