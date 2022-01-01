أخبار الانتقالات | صلاح بديل ديبالا في يوفنتوس، ومهاجم ريال مدريد يخطط للرحيل

يوفيتش قريب من الرحيل عن ريال مدريد
ذكرت صحيفة "آل ناسيونال" رغبة إيفرتون وآرسنال في التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد.
المهاجم الصربي لم يعد يشارك مع النادي الملكي ومن المتوقع رحيله.
صلاح مطلوب في يوفنتوس
بحسب الصحافة الإيطالية فإنّ محمد صلاح، نجم ليفربول، مطلوب في يوفنتوس لخلافة باولو ديبالا.
وأكدت فوتبول إيطاليا أنّ اللاعب على رأس أولويات المدرب أليجري
برشلونة يحسم أول صفقة
بحسب ما ذكر الصحفي الخبير في الانتقالات جيان لوكا دي مارزيو فقد أتم برشلونة الاتفاق الخاص بضم فرانك كيسي بشكل كامل في الساعات الماضي.
اللاعب خضع كذلك للكشف الطبي مع النادي الكتالوني وتم حسم كل شيء يخص انتقال.
ساكا يقرر تجديد عقده في آرسنال
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب بويكو ساكا نجم آرسنال قد قرر تجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك" فاللاعب سيوقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة إلى موسم رابع خياري.
ريال مدريد يضغط من أجل هالاند
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يضغط في الوقت الحالي من أجل ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن تأثير غياب بنزيما في الكلاسيكو ضد برشلونة كان سبب العودة لهالاند.
خياران أحلاهما مُر .. على برشلونة الاختيار بين ديمبيلي وأداما
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صعوبة حصول برشلونة على الثنائي عثمان ديمبيلي وأداما تراوري سويًا في الموسم المقبل بصفوف الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة الفريق عليها الاختيار بين التجديد للنجم الفرنسي أو ضم أداما بشكل نهائي.
سينتقل إلى الغريم .. انهيار مفاوضات تجديد يوفنتوس مع ديبالا!
في تغيير غير متوقع للأحداث، انهارت مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا مع نادي يوفنتوس الإيطالي.
خورخي أنطون، وكيل أعمال ديبالا، عقد اجتماعًا مع إدارة يوفنتوس اليوم الإثنين، ويبدو أن الأمور فيه سارت من سيئ إلى أسوأ.
بعقد يتجاوز 10 ملايين يورو .. بايرن يخطف مزراوي من برشلونة!
يبدو أن مساعي نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع المغربي نصير مزراوي ظهير أياكس الهولندي قد تلقت ضربة لم تكن في الحسبان.
برشلونة كان قريبًا من إتمام الاتفاق مع مزراوي، الذي ينتهي تعاقده مع أياكس في نهاية الموسم الحالي، مما يسمح له الانتقال بالمجان إلى أي فريق يريده.