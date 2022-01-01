أخبار الانتقالات | صفقة سيتي الأرجنتينية تقترب ورحيل نجم أتلتيكو مدريد

أكد "SI" أن تيكسيكي بيرجستين، مدير الكرة في مانشستر سيتي، في مفاوضات مباشرة مع وكلاء لاعب ريفر إنزو فيرنانديز.

وكما كشفت تقارير مبكراً، يحاول سيتي التغلب على منافسة عدة أندية أخرى في السباق لضم متوسط ميدان ريفر الشاب مبكراً.