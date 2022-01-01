أخبار الانتقالات | دي ماريا مطلوب في إيطاليا وبرشلونة يطارد مدافع أياكس

صراع بين بايرن ويونايتد على نجم لايبزيج
قال "نيكولا شيرا" إن هناك اهتمام من بايرن ميونخ بمتوسط ميدان لايبزيج كونراد لايمر.
بايرن ليس وحده المهتم باللاعب، ولكن أيضاً مانشستر يونايتد بناء على نصيحة مدربه الحالي رالف رانجنيك.
آرسنال يعود إلى أبراهام
قالت "ديلي ستار" أن تألق تامي أبراهام في صفوف روما أعاد جذب أنظار آرسنال له.
الدولي الإنجليزي كان محط اهتمام المدفعجية قبل انتقاله من تشيلسي لذئاب العاصمة الإيطالية الصيف الماضي.
مانشستر سيتي ليس مهتماً ببوجبا
عكس التقارير التي انتشرت مؤخراً، أكدت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي لن يتحرك لضم بول بوجبا.
الدولي الفرنسي عقده مع يونايتد ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري ولا نية من الطرفين للتمديد بحسب التقارير.
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برشلونة يعود إلى مارتينيز
ذكرت "موندو" أن برشلونة أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع مدافع أياكس ليساندرو مارتينيز في الصيف المقبل.
قلب الدفاع الأرجنتيني، 24 عاماً، محط اهتمام البلوجرانا منذ الموسم الماضي وسابقه، ويعتبر هدفاً اقتصادياً يتماشى مع سياسات النادي بحسب التقرير.
يوفنتوس مهتم بدي ماريا
علمت مصادر جول أن باريس سان جيرمان قرر عدم تفعيل بند التجديد التلقائي في عقد نجمه أنخيل دي ماريا الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
وبحسب مصادر جول في إيطاليا، فيوفنتوس مهتم باللاعب ويفكر في ضمه ولكن تناقش إدارته عدة عوامل مثل سن اللاعب وراتبه المرتفع وسجل إصاباته قبل التحرك.
ويفضل الأرجنتيني العودة لبلاده ولكن الرواتب المنخفضة، خصوصاً بعد جائحة كورونا، قد تعرقل تلك الخطوة في المستقبل القريب.