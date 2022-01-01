أخبار الانتقالات | صفقة برشلونة الجديدة من وولفز وصراع أوسيمين

قال "فوتبول إنسايدر" إن أستون فيلا مستعد للسماع للعروض التي ستأتي لمهاجمه أولي واتكينز في الفترة المقبلة.

ويحظى المهاجم الإنجليزي بإعجاب آرسنال بحسب التقرير، وسيسمح له فريقه بالمغادرة في ظل عدم اقتناع مدربه ستيفن جيرارد بإمكانياته.