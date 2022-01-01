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أخبار الانتقالات | صفقات منتظرة لبرشلونة، وشرط نابولي لضم رونالدو!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Manchester United 2020
Getty Images

عرض غريب من نابولي لضم رونالدو

2022-08-27T19:33:17.221Z

ذكرت "توتو ميركاتو" أنّ نابولي مستعد للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة شرط أن يدفع الشياطين الحمر راتب اللاعب.

ولن يتخلى النادي الإيطالي عن فيكتور أوسيمين بأقل من 130 مليون يورو

سوق انتقالات برشلونة لا يزال مفتوحًا

2022-08-27T19:31:46.812Z

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ برشلونة مستعد لصفقة أو صفقتين قبل غلق سوق الانتقالات يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أنّ أوباميانج وممفيس ديباي على أبواب الرحيل لجلب صفقات جديدة.

جالتييه يؤكد وجود صفقات

2022-08-27T08:11:05.527Z

ناقش كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، ميركاتو فريقه وأكد أن السوق لم ينته بعد في باريس.

وأشار المدير الفني إلى رحيل عدة لاعبين، ومنهم كيلور نافاس الذي أكد أنه يتدرب بشكل طبيعي، وبالمقابل فتح الباب للمزيد من التعاقدات.

نوتنجهام يفاوض لودي

2022-08-27T08:08:01.295Z

قال "فابريزيو رومانو" إن رينان لودي قد يغادر أتلتيكو مدريد في الأيام المقبلة على سبيل الإعارة.

ويعرض نوتنجهام فورست استعارة اللاعب بحسب التقرير مقابل 5 مليون يورو، وأحقية شراء مقابل 30 مليوناً.

نابولي يحدد سعر رويز

2022-08-27T08:05:06.072Z

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن نابولي حدد 20 مليون يورو سعراً لبيع فابيان رويز الذي يرفض تجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم.

ودخل نابولي في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لبيع النجم الإسباني منذ عدة أسابيع، دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

كلوب يؤكد انضمام لاعب وسط

2022-08-27T08:03:26.921Z

اعترف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث بعدم صحة وجهة نظره السابقة بعدم حاجة الفريق لتدعيم في خط الوسط.

وقال الألماني في حديثه مع الإعلاميين إنهم كانوا محقين وهو مخطىء، وأن الفريق سيحاول دعم هذا المركز في الأيام المقبلة.

نفي جديد لشائعة رونالدو ومارسيليا

2022-08-27T08:00:14.438Z

أكد إيجور تودور، مدرب مارسيليا، على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أن لا صحة للتقارير التي تربط ناديه بضم كريستيانو رونالدو.

وذكر المدير الفني الكرواتي أنه لم يسمع أو يشاهد هذه التقارير، وحتى والديه لم يخبراه بوجودها!

هيريرا قريب من بيلباو

2022-08-27T07:59:07.865Z

أصبح أندير هيريرا، لاعب بي إس جي، قريباً من فسخ عقده مع الفريق بحسب "RMC".

وسيتم هيريرا عودته لناديه القديم أتلتيك بيلباو بحسب التقرير عقب أن يتحول للاعب حر.

ماروتا: إنتر سيضم مدافع من هذا الثلاثي

2022-08-27T07:57:59.535Z

أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، مع "DAZN" أن فريقه سيضم مدافعاً في الأيام المقبلة.

وأوضح أن أحد الثلاثي فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي، أو تريفور شالوباه سيكون هو التدعيم الجديد.