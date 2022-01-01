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أخبار الانتقالات | صراع في مانشستر على جنابري وتبادل بين ليفربول ويوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Serge Gnabry Germany 2022
Getty Images

ليفربول يعلن ضم كارفاليو رسمياً

2022-07-03T10:21:24.959Z

ليفربول انسحب من سباق ديمبيلي

2022-07-03T08:37:04.918Z

أوضحت "سي بي إس" أن ليفربول قد انسحب من محاولة ضم عثمان ديمبيلي عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

آخر التقارير تشير إلى اقتراب ديمبيلي من الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني عقب مفاوضات الأيام الماضية بين الطرفين.

صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس محتملة

2022-07-03T08:36:02.933Z

ذكرت "ميرور" أن ليفربول مهتم بضم أدريين رابيو من صفوف يوفنتوس، خصوصاً وأن اللاعب مرشح للرحيل.

وأضاف التقرير أن اهتمام يوفنتوس بروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، قد يمهد الطريق لصفقة تبادلية بين الطرفين.

دوجلاس لويز على رادار ميلان

2022-07-03T08:34:28.647Z

قالت "كورييري" إن دوجلاس لويز، متوسط ميدان أستون فيلا، مطلوب في ميلان.

ويقدر ثمن البرازيلي الدولي في حدود 20 مليون، ويرفض تمديد عقده المنتهي في 2023 مع ناديه الإنجليزي بحسب التقرير.

عرض لويز على إنتر

2022-07-03T08:33:45.429Z

ذكرت "لاجازيتا" أن وكلاء قاموا بعرض ديفيد لويز، مدافع بنفيكا وتشيلسي السابق على إنتر.

اللاعب انتهى عقده مع فلامنجو بحلول نهاية الموسم، ويبحث عن فريق جديد.

صلاح رفض تشيلسي

2022-07-03T08:32:28.893Z

أفادت "صن" بأن محمد صلاح رفض العودة لصفوف تشيلسي قبل تمديد عقده مع ليفربول.

وذكرت التقرير أن النجم المصري تلقاً عرضاً من البلوز، ولكنه فضل الاستمرار في صفوف ناديه.

صراع في مانشستر على جنابري

2022-07-03T08:31:24.139Z

ذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد وجاره سيتي مهتمان بضم سيرج جنابري من صفوف بايرن ميونخ.

اللاعب الألماني يرفض مد عقده مع ناديه بسبب الاختلاف على الراتب بحسب التقارير، وهو ما يفتح الباب لرحيله هذا الصيف.