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أخبار الانتقالات | صراع على نجم مانشستر سيتي، وألفيس يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Dani Alves Barcelona 2021-22
Getty Images

ريال مدريد يستهدف نجم ميلان

2022-05-23T20:34:53.000Z

أكدت صحيفة "ماركا" أنّ ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لياو من صفوف ميلان.

اللاعب ساهم في عودة الروسونيري للتتويج بالدوري الإيطالي بعد غياب 11 عام.

مستقبل داني ألفيس محل شك

2022-05-23T20:33:04.000Z

نفى داني ألفيس، لاعب برشلونة، توصله لاتفاق مع الإدارة للاستمرار لموسم إضافي.

وقال في تصريحات عقب الخسارة من فياريال إن رغبته هي الاستمرار رفقة البلوجرانا لكن القرار ليس بيده وحده.

صراع إنجليزي لضم نجم مانشستر سيتي

2022-05-23T20:31:13.000Z

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية رحيل جابرييل جيسوس عن صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أنّ اللاعب لديه العدد من العروض أبرزها بين آرسنال وتوتنهام.

دورتموند يضم صالح أوسكان

2022-05-23T08:52:41.777Z

أعلن بوروسيا دورتموند التعاقد مع صالح أوسكان، الدولي التركي، قادماً من صفوف كولن.

اللاعب الذي تألق هذا الموسم بمركز الوسط المدافع أحدث صفقات دورتموند الذي ضم نيكلاس زوله، كريم أديمي، ونيكو شلوتيربيك.

نوير يجدد مع بايرن

2022-05-23T08:50:57.907Z

أعلن بايرن ميونخ عن مد عقد قائد الفريق ونجمه مانويل نوير حتى 2024.

الأسابيع الأخيرة زادت فيها التكهنات حول مستقبل الحارس الألماني في ظل عدم الوصول لاتفاق، ولكن المفاوضات كللت بالنجاح.

باريس يحاول التخلص من نيمار

2022-05-23T07:57:11.427Z

ذكرت "موندو" أن ثورة باريس سان جيرمان هذا الصيف قد يكون أحد ضحاياها النجم البرازيلي نيمار.

التقرير أوضح أن هناك تحركات من قبل إدارة النادي الباريسي من أجل التخلص من نيمار في ظل راتبه المرتفع.

وان بيساكا للبيع

2022-05-23T07:55:53.924Z

أفاد فابريزيو رومانو بوجود أنباء من محيط مانشستر يونايتد أكدت عرض أرون وان بيساكا، مدافع الفريق للبيع.

ليس فقط بيساكا المعروض للبيع، ولكن الصحفي الإيطالي كشف أن إريك بايي زميله في الخط الخلفي قد يرحل هذا الصيف أيضاً.

ليفربول لم يفقد الأمل في سباق تشواميني

2022-05-23T07:54:44.485Z

أكدت "RMC" أن ليفربول حاضر بعد في سباق التعاقد مع متوسط ميدان موناكو أوريليان تشواميني.

اللاعب الفرنسي الشاب ارتبط بقوة بريال مدريد في الفترة الماضية، ولكن اهتمام وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز مستمر أيضاً بحسب التقرير.

النصر يقرر تجديد عقد حمد الله

2022-05-23T07:54:05.320Z

التفاصيل هنا

إبراهيموفيتش يكشف موقفه من الاعتزال

2022-05-23T07:53:16.844Z

التفاصيل هنا

يوفنتوس يستهدف كوليبالي

2022-05-23T07:52:01.080Z

فجرت "توتوسبورت" مفاجأة كبرى بالحديث عن استهداف يوفنتوس لنجم نابولي كاليدو كوليبالي الصيف المقبل.

وقال التقرير إن يوفنتوس يبحث عن مدافع من أعلى المستويات لتعويض رحيل جيورجيو كيليني، وحدد اللاعب السنغالي.

ليدز يرفض عرض برشلونة بخصوص رافينيا

2022-05-23T07:50:54.900Z

قال موقع "فوتبول ترانسفيرز" إن ليدز رفض عرضاً في الساعات الماضية من برشلونة لضم رافينيا.

العرض بحسب التقرير يقارب 55 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي متمسك بعد بخدمات جناحه البرازيلي.