أخبار الانتقالات | صراع على نجم مانشستر سيتي، وألفيس يقترب من الرحيل

ذكرت "موندو" أن ثورة باريس سان جيرمان هذا الصيف قد يكون أحد ضحاياها النجم البرازيلي نيمار.

التقرير أوضح أن هناك تحركات من قبل إدارة النادي الباريسي من أجل التخلص من نيمار في ظل راتبه المرتفع.