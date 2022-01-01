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أخبار الانتقالات | صراع ثنائي على فلاهوفيتش وتوتنهام يقترب من تراوري

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Adama Traore Wolverhampton 27112021
Getty

سيتي قريب من خطف ألفاريز

2022-01-22T07:56:43.931Z

علم "جول" أن مانشستر سيتي قريب من التعاقد مع جوليان ألفاريز، مهاجم ريفر بليت.

ويحظى الأرجنتيني الشاب باهتمام عديد من كبار أوروبا مثل ريال مدريد، أتلتيكو، مانشستر يونايتد، وقطبي ميلانو، ولكن سيتي قريب من حسم السباق لصالحه.

روما يتحرك لضم مدافع لاتسيو

2022-01-22T07:46:27.481Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن روما مستعد لتلبية مطالب لويز فيليبي، مدافع لاتسيو وضمه الصيف المقبل.

وينتهي عقد البرازيلي الإيطالي بنهاية الموسم، وحتى الآن يرفض لاتسيو تلبية طلباته المادية.

تنافس على ضم لينو

2022-01-22T07:46:26.861Z

أوضحت "سكاي" أن هناك صراع على خدمات حارس آرسنال بيرند لينو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.

وذكر التقرير أن نيوكاسل الأقرب والأكثر اهتماماً، مع وجود اهتمام من أندية إنجليزية أخرى.

توتنهام قريب من تراوري

2022-01-22T07:46:26.102Z

أكدت عدة مصادر في إنجلترا اقتراب توتنهام من التعاقد مع أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.

وستكون الصفقة بحسب التقارير في صيغة الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل قرابة 20 مليون يورو.

نيوكاسل يستهدف ألي

2022-01-22T07:46:25.501Z

أوضح "فوتبول إنسايدر" أن نيوكاسل قد يتحرك لضم ديلي ألي خلال ميركاتو يناير.

اللاعب لا يعد أساسياً في صفوف توتنهام، مما يفتح الباب لمغادرته خلال الشتاء.

صراع ثنائي محتدم على فلاهوفيتش

2022-01-22T07:46:23.566Z

ذكر جياكومو ياكوبيليس، صحفي كالتشيو ميركاتو، أن فيورنتينا رفض عرضاً بقيمة 35 مليون يورو وديان كولوشيفسكي لضم دوشان فلاهوفيتش.

وأضاف الصحفي أن آرسنال مستمر في سباق ضم الصربي ويحاول إنهاء الصفقة في يناير، ولكن فيورنتينا يفضل الانتظار وبيعه في الصيف.