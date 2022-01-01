أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على بيلينجهام وصدمة تشيلسي

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر سيضم مدافعين وليس واحداً لتعويض رحيل ميلان شكرينيار المتوقع إلى باريس سان جيرمان.

الأسم الأول هو جيلسون بريمير من تورينو، وسيكون الثاني أحد الثلاثي نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا، فرانشيسكو أتشيربي من لاتسيو، وشالار سيونجو، مدافع ليستر سيتي.