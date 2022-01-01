أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على بيلينجهام وصدمة تشيلسي

النصر يقترب من التخلص من فونيس موري
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الهلال يقترب من مدافع جديد
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ليفربول يحاول مع بيلينجهام
أكدت "صن" أن ليفربول متمسك بحظوظه في سباق التعاقد مع جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.
الدولي الإنجليزي يملك اهتماماً من ريال مدريد ومانشستر يونايتد بحسب التقارير، ولكن انسحب سيتي من السباق بعد حسم صفقة كالفين فيليبس.
وست هام يرفض بيع رايس
ذكرت "ميرور" أن وست هام متمسك بنجمه ديكلان رايس رغم عدم موافقته على مد عقده حتى الآن.
وارتبط الدولي الإنجليزي بعدة عروض، ولكن تشيلسي هو أقوى المهتمين بحسب التقرير.
فرساليكو إلى اليونان
سينتقل الدولي الكرواتي شيمي فرساليكو إلى صفوف أوليمبياكوس في الساعات المقبلة بحسب "آس".
وانتهى عقد الظهير الأيمن مع أتلتيكو مدريد، وسيوقع عقداً بحسب التقرير مع الفريق اليوناني لعامين.
سيمونز مستمر مع باريس
أوضحت "موندو" أن تشافي سيمونز سيستمر مع باريس سان جيرمان وسيجدد عقده المنتهي بنهاية يونيو.
وأضاف التقرير أن الموهبة الشابة على الأرجح سيخرج مُعاراً الموسم المقبل لاكتساب الخبرات، وبي إس في هو الأقرب لضمه.
ميلان مهتم بأتشيربي
أوضحت "سكاي" أن فرانشيسكو أتشيربي مطلوب أيضاً في صفوف ميلان لتعويض رحيل أليسيو رومانيولي.
الدولي الإيطالي في مشاكل مع ناديه لاتسيو وقد لا يستمر في صفوفه الموسم المقبل.
إنتر يحدد بديل شكرينيار
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر سيضم مدافعين وليس واحداً لتعويض رحيل ميلان شكرينيار المتوقع إلى باريس سان جيرمان.
الأسم الأول هو جيلسون بريمير من تورينو، وسيكون الثاني أحد الثلاثي نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا، فرانشيسكو أتشيربي من لاتسيو، وشالار سيونجو، مدافع ليستر سيتي.