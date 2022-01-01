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أخبار الانتقالات | صراع إنجليزي لضم نجم ريال مدريد، وعرض باريس مرفوض

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Nasser Al-Khelaifi PSG
Getty Images

صراع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد لأجل ميندي

2022-06-12T20:29:29.567Z

بحسب ما ذكرته  Fichajes، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي يرغبان في التعاقد مع فيرلاند ميندي من ريال مدريد.

النادي الملكي قد يرفض التخلي عن اللاعب بعد رحيل مارسيلو.

لوس أنجلوس يلمح بإتمام التعاقد مع كيليني

2022-06-12T20:28:33.109Z

رسميًا | بيرلو يعود للتدريب من بوابة قراجمرك التركي

2022-06-12T20:27:19.892Z

بيل معروض على مورينيو

2022-06-12T07:45:29.666Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قد تم عرضه على روما الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب يريد تجهيز نفسه بشكل أفضل لكأس العالم بقطر 2022 عن طريق الدوري الإيطالي.

ليفاندوفسكي على رادار مانشستر يونايتد!

2022-06-12T07:44:41.877Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم نادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مهاجم العملاق البافاري قد ارتبط اسمه بفريق برشلونة بشدة في الفترة الماضية، حيث وضعه البلوجرانا كهدف أساسي هذا الصيف.

ألفيش لا يعرف مصيره

2022-06-12T07:44:05.253Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن التخبط الذي يضرب إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة وكثرة المشاكل أثرت على وضع دانييل ألفيش مع الفريق.

حيث ذكرت صحيفة "سبورت" أن النجم البرازيلي الذي عاد في فترة صعبة لا يعرف بعد موقفه من الاستمرار للموسم المقبل حيث لم تعرض علي الإدارة التجديد حتى الآن.

باريس سان جيرمان يريد ميلان شكرينيار

2022-06-12T07:43:40.418Z

يبدو أن سوق انتقالات باريس سان جيرمان سيركز على الدفاع في هذا الصيف عقب تأمين خدمات كيليان مبابي.

فبحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فالنادي الفرنسي يريد ضم المدافع ميلان شكرينيار من صفوف إنتر.

ماركو أسينسيو مطلوب في آرسنال

2022-06-12T07:43:23.109Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزي على رغبة آرسنال في الحصول على خدمات الإسباني ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يسعى للاستفادة من قرب انتهاء عقد اللاعب في 2023.

مانشستر سيتي يؤمن برناردو سيلفا ضد رغبة برشلونة

2022-06-12T07:43:10.018Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة لدى إدارة مانشستر سيتي في تأمين خدمات لاعبهم برناردو سيلفا ضد رغبة برشلونة في ضمه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي لن يقبل أقل من 93 مليون يورو كقيمة لترك اللاعب لأي فريق.