أخبار الانتقالات | الضربة الأولى لنيوكاسل وريال مدريد يريد لاعب سيتي

الضربة الأولى لنيوكاسل
موقع "Corriere Fiorentino" الإيطالي كشف عن رغبة نيوكاسل في ضم دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.
النادي الإيطالي يريد 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ونيوكاسل لا يستبعد دفع هذا المبلغ وسط منافسة من يوفنتوس.
منافسة على لاكازيت
يطمح نادي ميلان الإيطالي، في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
لاكازيت عقده ينتهي مع آرسنال في الصيف، وهناك منافسة لميلان من نيوكاسل وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو".
هدف آخر لريال مدريد
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد يريد التعاقد مع بيدرو بورو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى سبورتينج لشبونة.
صاحب الـ22 سنة يقدم مستويات مبهرة مع لشبونة، مما جذب أنظار ريال، ولكن المشكلة تأتي في امتلاك النادي البرتغالي أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد انتهاء إعارته.
أتلتيكو يريد نجم بنفيكا
موقع "كالتشيو ميركاتو" أشار إلى تقدم أتلتيكو مدريد بعرض من أجل التعاقد مع داروين نونيز لاعب بنفيكا.
نونيز يمكنه مغادرة النادي البرتغالي بالمجاني في الصيف، ولذلك يسعى أتلتيكو لخطفه في أقرب فرصة ممكنة.
مفاوضات جارسيا
أندي ميتين الصحفي بموقع "TheAthletic" الإنجليزي أكد اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رودي جارسيا.
المدرب السابق لروما وليون ومارسيليا يقضي الفترة الحالية من دون عمل، لكنه دخل في مفاوضات مع الشياطين الحمر خلال الساعات القليلة الماضية.
لاعب وسط أولمبياكوس يجذب اهتمام ليفربول
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن اهتمام ليفربول بالحصول على خدمات أجويبو كامارا لاعب أولمبياكوس اليوناني.
صاحب الـ20 سنة قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، ليجذب أنظار ليستر سيتي ونيوكاسل، والآن ينضم الريدز لسباق التعاقد معه.
طلبات بوتشيتينو
كشف موقع "La Razon" أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان حدد شروطه في حالة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
وأوضح أن الأرجنتيني طلب من النادي الإنجليزي ضم كل من كيران تريبيير وجول كوندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.