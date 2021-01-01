أخبار الانتقالات | الضربة الأولى لنيوكاسل وريال مدريد يريد لاعب سيتي

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد يريد التعاقد مع بيدرو بورو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى سبورتينج لشبونة.

صاحب الـ22 سنة يقدم مستويات مبهرة مع لشبونة، مما جذب أنظار ريال، ولكن المشكلة تأتي في امتلاك النادي البرتغالي أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد انتهاء إعارته.