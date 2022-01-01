أخبار الانتقالات | سيميوني يطلب ضم رونالدو، وبرشلونة يحل أزمته الدفاعية!

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يرغب في ضم ظهير أيمن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أنّ هذا المركز يشكل أزمة لتشافي هيرنانديز والاسم الأقرب للقدوم هو توماس مونييه من بوروسيا دورتموند.