أخبار الانتقالات | سيميوني يطلب ضم رونالدو، وبرشلونة يحل أزمته الدفاعية!

روما يخطط لضم أسينسيو
ذكرت CalcioMercatoWeb أن روما يدرس التعاقد مع ماركو أسينسيو
ولن يتحرك الذئاب لضم لاعب ريال مدريد سوى في حال مغادرة زانيولا لتشيلسي أو توتنهام
برشلونة يعلن رحيل كويادو
Collado marxa cedit a l'Elx fins al 30 de juny de 2023— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 15, 2022
مانشستر سيتي يحدد سعر سيلفا
حدد مانشستر سيتي سعر بيع بيرناردو سيلفا في الصيف الجاري.
وبحسب ذا أثليتك فإن سعر اللاعب لن يقل عن 100 مليون يورو.
برشلونة يتجه للتعاقد مع ظهير أيمن
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يرغب في ضم ظهير أيمن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وأوضحت أنّ هذا المركز يشكل أزمة لتشافي هيرنانديز والاسم الأقرب للقدوم هو توماس مونييه من بوروسيا دورتموند.
دييجو سيميوني يطلب التعاقد مع رونالدو
كشف الصحفي جوليام بالاج أنّ دييجو سيميوني يرغب في ضم كريستيانو رونالدو ليساعد أتلتيكو مدريد على القيام بدور لويس سواريز في الموسمين الماضيين.
Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 15, 2022
إيكاردي مطلوب في مانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يفاوض ماورو إيكادري لحل أزمته الهجومية.
إيكاردي ليس الوحيد المطلوب بل يتواجد أيضًا راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول