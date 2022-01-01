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أخبار الانتقالات | سواريز يعرض نفسه على يوفنتوس، وإريكسن هدف مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 13 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Luis Suarez Atletico Madrid 2022
Getty Images

توريرا يعود إلى آرسنال

2022-06-14T20:59:31.164Z

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع إريكسن

2022-06-14T20:55:59.528Z

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يسعى لضم كريستيان إريكسن بالمجان في سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أنّ اللاعب قد يكون الخيار البديل حال فشل ضم دي يونج.

لويس سواريز يعرض نفسه على يوفنتوس

2022-06-14T20:54:27.565Z

أكدت صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية أنّ لويس سواريز عرض نفسه للانضمام إلى صفوف يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.

وكان اللاعب قريبًا من البيانكونيري في صيف 2020 لكن الصفقة لم تكتمل.

بايرن يعقد مهمة برشلونة .. طلب غير منطقي للتخلي عن ليفاندوفسكي

2022-06-14T08:23:12.050Z

يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الضغط على نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم إصرار النادي البافاري على عدم رغبته في بيعه.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وأكد البولندي الدولي في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي تجديد عقده ويريد المغادرة في الصيف الحالي.

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ضاعت فرصة مانشستر سيتي وليفربول؟ شرط جافي الجزائي يتضاعف!

2022-06-14T08:21:33.925Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عقد اللاعب الشاب بابلو جافي مع برشلونة على الرغم من عدم تجديده بعد إلا أنه قد تمت مضاعفة قيمة الشرط الجزائي به.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الذي كان يبلغ حوالي 50 مليون يورو قد تمت مضاعفته إلى 100 مليون.

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باريس يرفع عرضه لشكرينيار

2022-06-14T08:21:09.320Z

النادي الإيطالي رفض بالفعل أول عرض من باريس سان جيرمان لضم ميلان شكرينيار لكن "لا جازيتا ديلو سبورت" أكدت أن الفريق الباريسي رفع عرضه بمقدار 10 ملايين يورو لتكون إجمالي قيمة الصفقة 60 مليونًا.

إنتر حدد سعر اللاعب بحوالي 80 مليون يورو، وهو رقم لا يبدو بعيدًا عن العرض الأخير للنادي الفرنسي، ومن الممكن أن يتم التوصل لاتفاق بشأنه خلال الأسابيع المقبل.

بايرن يصارع تشيلسي وبرشلونة على كوندي

2022-06-14T08:20:37.967Z

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من فريق بايرن ميونخ بالحصول على خدمات اللاعب جول كوندي من صفوف إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما أكد الصحفي رودي جيليتي، وفي ظل اهتمام الثنائي تشيلسي وبرشلونة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا.

مانشستر سيتي يريد مدافع فرنسي

2022-06-14T08:20:09.475Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على رغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات المدافع إيزاك توريه نجم فريق لوهافر الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات ويسعى للاستفادة من مهاراته.

مانشستر يونايتد يهدد بالخروج من صفقة دي يونج

2022-06-14T08:19:20.503Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد لا مشكلة لديه في الخروج من عملية ضم فرينكي دي يونج لصفوفه في الساعات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن رفع برشلونة لطلباته المالية هو السبب وراء تفكير يونايتد في الانسحاب من الصفقة.