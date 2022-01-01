أخبار الانتقالات | سواريز يعرض نفسه على يوفنتوس، وإريكسن هدف مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية أنّ لويس سواريز عرض نفسه للانضمام إلى صفوف يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.

وكان اللاعب قريبًا من البيانكونيري في صيف 2020 لكن الصفقة لم تكتمل.