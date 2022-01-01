أخبار الانتقالات | زيدان ينتظر فريقه الجديد ومهاجم ليفربول الصفقة الأسوأ في فرنسا

مينامينو الأسوأ في فرنسا
اختارت " Quotidien Du Sport" صفقة انتقال تاكومي مينامينو من ليفربول إلى موناكو الصيف الماضي كأسوأ صفقة أقامها فريق فرنسي.
وجاء الاختيار قبل ساعات قليلة من تسجيل اللاعب هدفه الأول مع فريق الإمارة في لقاء الأحد ضد ريمس لحساب الدوري الفرنسي.
إنزاجي منصبه آمن
ناقشت "سكاي" منصب سيموني إنزاجي كمدرب لإنتر عقب الخسارة الرابعة هذا الموسم أمام أودينيزي، والتي جاءت في السيري آ.
وأضاف التقرير أن مسألة إقالة المدرب الإيطالي ليست مطروحة رغم التراجع الكبير هذا الموسم للنيراتزوري.
أليجري في أمان
رغم استمرار تراجع النتائج والخسارة من متذيل الترتيب مونزا، أكدت "فابيانا ديلا فالي" و"سكاي" أن منصب ماسيمليانو أليجري كمدرب ليوفنتوس في أمان.
وقالت "ديلا فالي" إن أي تغيير لو حدث لن يكون قبل توقف كأس العالم، إذ سيكون وقتها تأكدت الإدارة أن الفريق فقد فرصته في المنافسة على الدوري أو العبور من مجموعة دوري الأبطال.
زيدان ينتظر فرنسا
قال الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" إن زين الدين زيدان ينتظر منصب المدير الفني لفرنسا للعودة للمجال التدريبي.
وجاء رد شيرا بعد سؤال وجهه له أحد المتابعين بخصوص إمكانية تدريب "زيزو" ليوفنتوس حال إقالة ماسيمليانو أليجري.