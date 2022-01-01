أخبار الانتقالات | زيدان ينتظر فريقه الجديد ومهاجم ليفربول الصفقة الأسوأ في فرنسا

رغم استمرار تراجع النتائج والخسارة من متذيل الترتيب مونزا، أكدت "فابيانا ديلا فالي" و"سكاي" أن منصب ماسيمليانو أليجري كمدرب ليوفنتوس في أمان.

وقالت "ديلا فالي" إن أي تغيير لو حدث لن يكون قبل توقف كأس العالم، إذ سيكون وقتها تأكدت الإدارة أن الفريق فقد فرصته في المنافسة على الدوري أو العبور من مجموعة دوري الأبطال.