أخبار الانتقالات | تجديد مبابي ومحاولة برشلونة مع ماني

"مفاوضات تجديد عقد مبابي متوفية على كافة المستويات"

نجم باريس سان جيرمان لم يكن أقرب لريال مدريد من الوقت الحالي بالرغم من نفيه!

كشف جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق أن عملية تجديد عقد كيليان مبابي لصالح الفريق الفرنسي في الوقت الحالي متوقفة تمامًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات أدلى بها خلال البرنامج الخاص به عبر "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن حديث مبابي صادق بالرغم من ذلك.

وكان مبابي قد خرج في تصريحات صحفية قبل ساعات، ونفى خلالها أن يكون في مفاوضات مع ريال مدريد، وقال: "لم أتخذ قراري بشأن مستقبلي بعد".

وقال روثين: "علينا أن نصدق مبابي، لكن في الوقت نفسه يجب أن نعرف أن عملية التجديد لباريس سان جيرمان متوفية تمامًا".

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حاول الحصول على خدمات ساديو ماني من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن مطالبات ليفربول المالية تركت النادي الكتالوني مصدومًا.